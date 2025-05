¿Qué significa que tu ex te diga que te veías mejor con él, según la psicología?

Las relaciones de pareja son realmente complicadas. Cada uno de los involucrados debe enfrentarse a muchos retos desde lo personal hasta lo que se vive y exige entre ambos. Por ello cuando algo termina en ocasiones es muy difícil soltarlo, pues se ha invertido demasiado en la otra persona. Ante eso, la psicología nos advierte sobre esta expresión que podría indicar algo muy contundente de tu ex pareja.

Y en este sentido de las ex parejas no estamos hablando exclusivamente de personas conflictivas o “tóxicas”, que es el concepto utilizado en la actualidad. En ocasiones las personas que realmente lo intentaron y fueron lo suficientemente agradables también pueden aferrarse a algo que ya no podría funcionar.

¿Qué dice la psicología de estas actitudes de las ex parejas?

Como primer punto, que es algo que ya se introdujo en la conversación, encontramos que las rupturas son procesos bastante difíciles de asimilar. Aquí no solamente hablamos de relaciones duraderas pues incluso se puede amar en un corto tiempo de unión entre parejas. Sin embargo, asimilar el final de algo que te exigió tanto es algo digno de enfrentar.

Por eso repasamos tres opciones que la psicología explica respecto del por qué tu ex llegaría con la frase ”te veías mejor conmigo”:

Intenta manipularte respecto a tu autoestima - Allí la persona en cuestión busca menospreciar lo que tú representas como individuo. Tomaste la peor decisión al alejarte y la nueva elección no está a un nivel digno de lo que sí representaba tu unión con este ex.

Por celos/inseguridad - Y en tercera opción planteamos una de las más constantes, donde al no contar con la madurez necesaria, se creen con la oportunidad de volver cuando se les antoje. Esto con la intención de desestabilizar porque se creen dueños de la otra persona y/o de la relación.

¿Qué se debe hacer en estos casos según la psicología?

Lo más importante, dicho por los propios expertos en psicología, es estar bien centrados en que esa relación se acabó. Muchas veces solamente es una intención de satisfacer o servirse a sí mismos. En ese sentido debemos recordarnos que somos suficientes, que las decisiones se tomaron para mejorar y que no se requiere la aprobación de nadie más.

