Mamá de Christian Nodal habla sobre su tumor maligno en el colon.

Cristy Nodal encendió alarmas en su cuenta de Instagram, pues reveló que se encuentra luchando contra el cáncer desde hace varios años.

A través de sus historias de Instagram, la mamá de Christian Nodal apareció recostada en la cama de un hospital, pero dio más detalles sobre su tumor en el colon esta mañana.

“No es la primera vez que lucho con esta enfermedad. En el 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que desde años me siguen, saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien”, escribió en sus redes sociales.

“Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y unas hernias. Me sometí a una cirugía para retirar la vesícula y operar las hernias. Eso fue en el 2021, pero mi problema con el estómago siguió”, continuó.

Cristy Nodal también expresó que padeció anemia derivada de sus problemas con el cáncer, mismo que la llevó a someterse a varias cirugías para salvar su vida.

“En este mes de febrero 2022, empecé a no tolerar la comida. Ya en el mes de marzo 2022, empecé a decaer horrible. Llegué al grado de no poder comer absolutamente nada, todo lo vomitaba, empecé a desnutrirme y con anemia. Me hicieron una cantidad de estudios, donde el diagnóstico llevó a que tenía un tumor en el colon”, dijo.

Cristy Nodal confesó que vivió un milagro de vida

La mamá de Christian Nodal agradeció a sus seguidores por todo el “amor, apoyo y cariño” que han mostrado en los últimos días.

Para sorpresa de Cristy Nodal, el reciente diagnóstico fue favorable con la nula aparición de su tumor maligno en el colon.

“Ya para operarme, me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías. A esto no le llamó suerte, yo le llamo un milagro de vida”, dijo la matriarca de la familia Nodal en su cuenta de Instagram.

