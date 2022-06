Christian Nodal presentó a Cazzu como su novia antes de ser rechazado.

Desde hace unos meses, Christian Nodal ha estado en medio de la polémica por su separación de Belinda, pues lo han captado con diferentes mujeres, pero nada de forma formal.

Sin embargo, hace un par de semanas fue visto de la mano junto a la rapera de origen argentino Cazzu en las calles de Guatemala, lo que ocasionó muchos rumores sobre la posibilidad de que tengan una relación sentimental.

Tiempo después, Christian Nodal acompañó a la cantante a una presentación a España, lo que incrementó los rumores de un posible noviazgo, pero por medio de una entrevista que Cazzu dio para la estación de radio Exa, la rapera rechazó completamente un noviazgo.

Christian Nodal fue rechazado por Cazzu.

Supuestamente Christian Nodal ya la había presentado como su novia, cuando en la entrevista Cazzu negó completamente tener una relación con el cantante de regional mexicano, pues de acuerdo con la rapera solo estuvieron juntos por una colaboración y que no podría estar juntos, pues ambos se encuentran muy centrado en el desarrollo de su carrera.

Sin embargo, todo parece indicar que Christian Nodal ya la había presentado como su novia, todo fue en la celebración de cumpleaños de su hermana, a la que el sonorense no puedo asistir por estar en España con Cazzu, pero lo hizo de forma virtual, medio por el que fue el gran momento de la presentación. Todo esto fue por medio de nuestros compañeros de Chisme No Like.

Hasta el momento los rumores siguen en aumento sobre una posible relación entre Cazzu y Christian Nodal, tras las declaraciones de la rapera, el cantante de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto, por lo que nadie podría confirmar que tipo de relación tiene los dos cantantes, pero todo parece indicar que tenemos una nueva colaboración.