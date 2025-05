Christian Nodal recibe críticas por ir al cine con su esposa; aseguran que debe llevar a Inti

Este fin de semana, las críticas sobre Christian Nodal volvieron después de que estas se disiparan en las últimas semanas. El cantante de regional mexicano volvió a ser víctima de constantes comentarios negativos en su contra, y esto tuvo relación con la poca unión que tiene con Inti, hija que comparte con Cazzu. Esta fue la razón por la que volvió a ser tendencia en redes.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Christian Nodal no ha dejado de ser criticado prácticamente desde hace un año luego de confirmar su matrimonio con Ángela Aguilar, representante de la Dinastía Aguilar. Cabe mencionar que esta unión se dio tan solo semanas después de que el cantante terminara su vínculo amoroso con la trapera argentina, con quien estuvo durante un largo periodo de tiempo.

¿Por qué fue criticado Christian Nodal? redes le recuerdan a Inti

Christian Nodal, en compañía de Ángela Aguilar y Kunno, visitaron la sala de cine para disfrutar de Stitch, una película de Disney que tiene como principal lazo la unión familiar. La situación generó una serie de reacciones dado que el creador de contenido decidió compartir su experiencia a través de las redes sociales, hecho que generó muchos comentarios en ellas.

Y es que tal situación generó la molestia de muchos usuarios en las redes, mismos que no se explican cómo Christian Nodal decide ver una película de esta índole con su esposa y su amigo y no con Inti, su pequeña hija. Por ende, “El Forajido” fue sumamente criticado por olvidarse de su bebé y compartir estos momentos con personas que no forman parte de su sangre real.

¿Christian Nodal evita hablar de su hija Inti?

Hace unas semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron interceptados por los medios de comunicación y se les cuestionó sobre la actualidad de la pequeña Inti. Tras escuchar su nombre, el cantante y su esposa decidieron hacer caso omiso a esta pregunta, motivo por el cual salieron de inmediato a fin de ya no ser cuestionados sobre lo que vive su hija en Argentina.