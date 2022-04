Christian Nodal responde a críticas por su mudanza a Estados Unidos.

Christian Nodal sigue estando en el ojo del huracán después de su abrupto y repentino rompimiento con Belinda hace dos meses, desde entonces, el cantante de regional mexicano ha estado en boca de todos debido a los problemas legales que tuvo tras la cancelación de algunos de sus compromisos profesionales y las múltiples salidas con hermosas mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente como Mariana Ríos y Aurora Cárdenas.

Sin embargo, en fechas recientes volvió a crear polémica al declarar que se va de México, así es, el cantautor mexicano reveló que se mudará a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para poder tener la vida que tanto quiere.

Christian Nodal todavía no está casado con Belinda.

A través de un video, el intérprete de “Botella tras botella” realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, a quienes les dejó en claro que es muy complicado vivir en México debido a que no se puede tener nada a gusto. ¿Será que ya se le subió la fama?

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, declaró.

En ese sentido, Christian Nodal explicó que eso no le pasaría si viviera en Estados Unidos, pues “un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”, añadió el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Christian Nodal responde a las críticas

Sus palabras no cayeron nada bien entre sus fanáticos, quienes compararon lo que dijo con lo que anteriormente había mencionado su exnovia (Belinda), sobre regresar a su natal España. Incluso, algunos aseguraron que ya se le había subido la fama, por ello, Christian Nodal compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que le respondió a todos sus haters y recalcó los motivos por los que se mudó a los Estados Unidos.

“Duré un ratote contándoles por qué me gustaba Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mama... de que me quedo por presumir lujos. ¡Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde digo que no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?”, escribió el cantante mexicano.

Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos 🤡.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad? — NODAL (@elnodal) April 20, 2022

Esto dividió opiniones entre sus seguidores, pues mientras unos apoyaban su decisión, algunos otros mostraron su desaprobación, ya que aseguraron que habla mal de México, sobre todo cuando su carrera se debe gracias a los mexicanos.