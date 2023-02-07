Christian Nodal viajó a España previo a su concierto en Madrid.

El próximo 20 de mayo, Christian Nodal se presentará por primera vez en concierto en España y será específicamente en el Wiznik Center de Madrid, que tiene una capacidad para cerca de 20 mil personas.

Para calentar motores y empezar con la promoción, el cantautor mexicano viajó este fin de semana a la ‘Madre Patria' donde ofreció un breve concierto para la cadena de radio Dial, donde cantó algunos de sus más grandes éxitos.

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¿Christian Nodal respondió a las polémicas que lo rodean?

Al término de su presentación, Ventaneando le siguió de cerca los pasos y así lo abordamos en las calles de Madrid, donde por cierto, evitó responder a las distintas polémicas que lo rodean, entre estas, el conflicto legal que enfrenta con su anterior disquera Universal y sobre el dueto que acaba de grabar con la argentina Tini Stoessel, mismo que originalmente grabaría con Belinda.

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¿Cómo se encuentra Nodal tras visitar España? El intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Dime cómo quieres”, “No te contaron mal”, entre otros, declaró que se siente feliz de estar en España y aseguró que la gente del país ibérico lo trata muy bien.





¿Qué dijo sobre Cazzu, Tini y su antigua disquera?

Cuando se le preguntó sobre su romance con Cazzu, el cantautor mexicano no dijo nada al respecto, mismo caso cuando se le cuestionó sobre el tema que lanzó a dueto con Tini Stoessel, el cual se supondría que sacaría con Belinda, pero jamás pudo ser debido a su rompimiento amoroso y los problemas que se desencadenaron a raíz de esto.

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Tal parece que Christian Nodal no quiso meterse en mayor controversia, por ello, evitó decir palabra alguna sobre Cazzu, Tini y los problemas que tuvo con su anterior disquera.

¿Está preparado para el Wiznik de Madrid?

Cuando le preguntaron a Nodal si estaba listo para presentarse en el Wiznik el próximo 20 de mayo, el cantautor mexicano respondió: “El Wiznik está preparado para mí”, sentenció entre risas y aseguró que de España se lleva “comida rica, gente preciosa, recuerdos bonitos…”.