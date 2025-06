Zahie Téllez le dio esta crítica a Rafa Polinesio y descontroló a muchos con una frase: ¿qué le dijo?

Un momento inesperado en MasterChef Celebrity Generaciones se robó las risas del público y hasta del propio Rafa Polinesio. Todo ocurrió cuando la chef Zahie Téllez lanzó una crítica al influencer, pero lo hizo con una frase que desató nostalgia y carcajadas entre los fans del canal Los Polinesios.

¿Qué le dijo Zahie Téllez a Rafa Polinesio?

Al observar una de las preparaciones de Rafa, Zahie le soltó: “No te pases, Ana Karen”, haciendo referencia directa a una de las frases más icónicas de sus videos.

Para quienes crecieron viendo a Rafa, Leslie y Ana Karen en YouTube, esa línea tiene historia: solía decirla justo cuando algo lo sorprendía o lo sacaba de onda, especialmente cuando su hermana Ana Karen era la responsable.

Así que al escucharla de boca de Zahie, muchos conectaron de inmediato.

¿Por qué la frase “no te pases Ana Karen” causó tanta risa?

La expresión se convirtió en una especie de throwback instantáneo para toda una generación que vivió los retos, bromas y dinámicas familiares de Los Polinesios. Que Zahie —una chef reconocida por su seriedad y experiencia— usara esa frase tan específica, rompió por completo las expectativas.

Fue como ver dos mundos colisionar en el mejor sentido: la cocina profesional y el universo pop de internet. Rafa no solo entendió el chiste, también lo celebró.

Más tarde compartió el momento en redes y escribió que no podía creer lo que acababa de escuchar. “Hasta yo me solté riendo”, dijo. Y no fue el único: el clip circuló en TikTok, Instagram y X (Twitter), donde muchos revivieron sus frases favoritas del trío de hermanos.

Lejos de sentirse ofendido, Rafa se lo tomó con humor y cariño. En varias entrevistas ha dicho que le emociona cuando personas fuera del mundo digital reconocen lo que han construido con sus hermanas. Y este momento fue prueba de ello.

Así, MasterChef Celebrity Generaciones sumó un momento más a su lista de joyitas virales que nadie vio venir.