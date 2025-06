Flor Rubio responde a las críticas de los fans de Cazzu: “Son agresivos y groseros”

En los últimos días, algunas de las periodistas más destacadas de la fuente de espectáculos, entre ellas Flor Rubio, fueron criticadas duramente por sus comentarios en los que cuestionaban si la cantante Cazzu sería capaz de llenar el Auditorio Nacional.

Luego de que se anunciara que Cazzu abriría una fecha en ‘El Coloso de Reforma’, Flor Rubio compartió en su programa de radio que tenía dudas sobre si llenaría el recinto; sin embargo, una ola de críticas por parte de los fans de la cantante la bombardearon, una vez que se anunció la venta total de las entradas.

Más tarde, la periodista y conductora Flor Rubio respondió a través de su canal de YouTube Dulce y Picosito sobre los comentarios que ha recibido en sus redes sociales y llamó a la reflexión sobre cómo se conduce Cazzu por la vida y las reacciones de sus fans.

“Hay personas tan agresivas y en absoluto coincide con el discurso de la propia Cazzu, porque a lo único que ha venido Cazzu a enseñarnos en este país, por la forma en la que habrá tratado su problema, es que es una mujer resiliente, que es una mujer sensata, que es una mujer gentil, que es una mujer que no quiere broncas, que no se va a enfrentar en contra de otra mujer y que ha sacado, durante todas las oportunidades que ha tenido, la bandera de la paz”, expresó.

En contraste, aseguró que: “los fans de Cazzu son todo lo contrario: son agresivos, groseros, son peleoneros, son irascibles. No le están haciendo favor a Cazzu porque tienen que ser congruentes con el artista que defienden y son totalmente contrarios a la artista que están defendiendo, con la pena”.

En la conversación en compañía de sus compañeros Ana Lucía Salazar y Joel O’Farrill, Flor Rubio compartió un análisis sobre las razones que la llevaron a pensar que la cantante argentina no llenaría el Auditorio Nacional.

“Había motivos en mi caso para dar la opinión que di y no me importa decir: ‘qué bueno que me equivoqué’, de hecho, aquella vez que lo comenté por primera vez en Radioformula dije: ‘ojalá esté equivocada’, pero mi punto de vista no tenía que ver con la simpatía que yo podía sentir por Cazzu, yo desde el primer día, he manifestado en todos mis comentarios”, aseguró.

La periodista de espectáculos pidió que: “si revisan los videos completos, no sólo los clips que cortan en redes sociales, yo siempre he dicho que Cazzu es una estrella en Argentina, que Cazzu tiene millones de seguidores, incluso más que Angela y Christian Nodal, que en Argentina llena todos los espacios, basta con entrar a Internet y YouTube para darte cuenta del tamaño de artista que es en Argentina, de eso, yo nunca tuve ninguna duda”, aseveró. En el siguiente video podrás ver la conversación completa:



De esta forma es como Flor Rubio asegura que Cazzu es una cantante que tiene una gran cantidad de seguidores que la irán a ver al foro en el que se presente y aseveró que sus comentarios se basan en su análisis periodístico.