¿Por qué los mexicanos tenemos una cicatriz de vacuna en el brazo izquierdo?

Es muy probable que tengas alguna cicatriz ocasionada por alguna vacuna que se te aplicó en el brazo. Aquí te contamos cuál es el origen de estas peculiares marcas que compartimos la gran mayoría de los mexicanos.

¿Por qué hay gente con una cicatriz de vacuna en el brazo?

Si naciste después de la década de los cincuenta, es muy probable que tengas una marca generada por una vacuna. Esta puede ser derivada por la vacuna contra la tuberculosis o contra la viruela, aunque la marca más común es la generada por la vacuna BCG, Bacilo de Calmette y Guérin, contra la tuberculosis. Generalmente esta cicatriz está ubicada en el brazo derecho, mientras que la de la viruela se ubica, en la mayoría de la población, en el brazo izquierdo.

¿Qué vacuna deja una cicatriz en el brazo?

Tanto la vacuna BCG contra la tuberculosis como la de la viruela podrían haber dejado una marca en el brazo. Cabe mencionar que no tener la marca no asegura que no te la hayan suministrado. La marca se forma debido a la técnica en que se aplicó la vacuna. La cicatriz de la BCG dejaría una marca en relieve más pronunciada que la de la viruela.

¿Por qué la vacuna deja una marca en el brazo?

La mayoría de las personas que han sido vacunadas exhiben una marca en el brazo debido a la técnica utilizada para su aplicación. Esto se debe al tipo de aguja diseñada específicamente para esta vacuna. En la década de los sesenta, era común emplear una aguja con dos puntas en el extremo. Esta aguja bifurcada sumergía las puntas en la solución de la vacuna y dejaba una gota de líquido entre ambas extremidades. En lugar de inyectar, perforaba la piel unas 15 veces en pocos segundos, generando pequeñas protuberancias que, al curarse, dejaban una marca notable en el brazo.

Cabe mencionar que la vacuna contra la viruela se dejó de administrar después de la década de los ochenta cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus estaba erradicado. Según los especialistas, la gente que cuenta con la vacuna contra la viruela, estaría protegida en gran medida contra la viruela del mono.

Es importante que consultes a un especialista de la salud para despejar cualquier duda a profundidad.