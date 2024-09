Científicos confirman si hay vida después de la muerte

A lo largo de su historia, la humanidad ha buscado darle una explicación a lo que sucede después de la muerte, existiendo algunas teorías que apuntan a diferentes cosas, la mayoría de ellas con respuestas espirituales en donde se nos dice que existen otros planos o una especie de vida eterna. Recientemente, científicos han confirmado lo que sucede a nivel físico.

¿Qué dicen los científicos sobre la vida después de la muerte?

De acuerdo con una reciente investigación, la vida después de la muerte sí existe, al menos a un nivel biológico debido a que hay células que siguen viviendo a pesar de que la persona ya se encuentre muerta. Se trata de un ‘tercer estado’ de la materia que ha despertado aún más intrigas sobre lo que pasa después de morir.

En su investigación, los científicos dieron a conocer que existen unos organismos que son denominados biobots y que parece que se encuentran en un tercer estado de la materia, pues no están vivos y tampoco están muertos, llegando a desafiar las reglas que ya se habían establecido.

Cabe destacar que estas células fueron creadas por parte de animales muertos, y que algunas de ellas han mostrado que cuentan con capacidad de reorganizarse, y que además aprenden, cosa que no se había observado en células de animales vivos.

Aunque este es un pequeño paso para conocer lo que nos depara después de morir, hasta ahora se considera como un final biológico. Mientras que en la espiritualidad puede sobrellevarse como otra forma de existencia, como partir al cielo o como la trascendencia de nuestra alma, dependiendo de la religión que se profese.

Con las recientes investigaciones puede concluirse que los organismos no mueren realmente, sino que se transforman y agrupan formando otro tipo de vida, aunque esto no se da de forma espontánea, si no que deben estar en condiciones ideales de vida para continuar siendo organismos.