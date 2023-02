Clara Chía está furiosa con Piqué tras secretos revelados en “TQG”.

“TQG” ha sido un hitazo pues no solo es la primera colaboración de Shakira y Karol G, sino también por las claras alusiones que ambas hacen sobre sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente. Sin embargo, los secretos revelados en este sencillo tendrían furiosa a Clara Chía.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

“TQG” significa “Te quedó grande” y ha dado de qué hablar en todo el mundo, no sólo por la colaboración de las colombianas sino también porque la actual pareja de Gerard Piqué está que echa chispas por los secretos que destapó la barranquillera.

Te puede interesar: FOTOS | Periodista saca las uñas por Clara Chía y responde magistralmente a “BZRP Music Sessions #53".

¿Qué dijo Shakira de Piqué en “TQG”? Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.





Así mismo, la barranquillera habla sobre su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al padre de sus hijos: “Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”.

También te puede interesar: FOTOS | Shakira y Karol G rompen las redes con “TQG”, una canción llena de indirectas.

“Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, añade.

¿Por qué Clara Chía está furiosa con Piqué?

Clara Chía Martí ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación entre Shakira y Piqué, pues se rumora que el exBarcelona le puso los cuernos a la intérprete de “Waka-waka”, “Ojos así”, entre otras, con la joven española.

En ese sentido, se dice que Shakira no tenía ni idea de que Piqué le estaba haciendo de chivo los tamales, de ahí que se le haya ido a la yugular en sus más recientes sencillos: “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53” y ahora “TQG”.

Te puede interesar: Letra completa de “TQG”, la nueva canción de Shakira y Karol G.

Shakira no solo arrasó con Piqué, sino que también trapeó con Clara Chía, quien está que no la calienta ni el sol después de que la cantante revelara en “TQG” que Piqué se mantiene muy al pendiente de lo que hace la colombiana y que incluso buscó regresar con ella.

¿Qué dijo Clara Chía?

Hasta el momento, ni Piqué y Clara Chía se han pronunciado al respecto, pero diversos medios internacionales, aseguran que la joven española está furiosa con Piqué pues desconocía que seguía muy al tanto de la vida de su ex y que la buscó para regresar en reiteradas ocasiones.