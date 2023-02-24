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FOTOS | Shakira y Karol G rompen las redes con "TQG", una canción llena de indirectas.

Las colombianas unieron sus voces para cantarle al desamor y de paso lanzar varias pedradas.

Por: Tv Azteca

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