Clara Chía pone este ultimátum a Piqué sobre Shakira.

Todo parece indicar que las cosas no van del todo bien entre Clara Chía y Gerard Piqué por lo último que ha surgido con Shakira.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

Y es que en enero la colombiana lanzó un tema junto a Bizarrap, destacado productor musical argentino. En el mismo no fue nada gentil para con la leyenda del Barcelona y su novia catalana. Comparaciones del estilo de que la cantante es una Ferrari y la actual pareja del empresario un Twingo o que la oriunda de Barranquilla es un Rolex y Clara Chía un Casio fueron contundentes entre el público.

A esto agreguemos que nada pasó desapercibido como que Clara Chía llegó a un nuevo nivel de fama. Ahora bien, parece que parte de esto no lo ha tomado bien con su novio y algo ha acontecido en la vida privada de ambos.

¿Cuál es el ultimátum que Clara Chía le puso a Piqué?

Desde Cataluña, periodistas que afirman que Clara Chía Martí tiene su personalidad y sabe hacerse valer. A partir de esto se ha ventilado que ya le ha dejado en claro al campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 que no está dispuesta a ser una aventura como tampoco a lidiar con infidelidades.

Ahora bien, como si esto no fuera suficiente, también hay que agregar que habría dicho “yo no soy un rollo ni me vas a ocultar”, algo que coincide con el hecho que todavía no se ha dado una presentación “formal” de la pareja ante el mundo por más que han sido fotografiados in fraganti en más de una oportunidad.

El tiempo dirá cómo se van desarrollando las cosas pero todos coinciden en que de a poco la relación entre ambos pasará a otro nivel, algo que ya se expresó cuando en una transmisión con streamers como Ibai Llanos, hubo una defensa de parte de Gerard Piqué sobre la figura de Clara Chía Martí.