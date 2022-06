VIDEO: Coco Levy se defiende tras denuncia de Danna Ponce.

Danna Ponce acudió a interponer una denuncia a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por supuesto abuso sexual en contra de Coco Levy, hijo de Talina Fernández.

Fue a su salida de las instancias, donde la actriz mexicana rompió el silencio, pues además existen otras nueve mujeres dispuestas a interponer sus respectivas denuncias contra el productor.

Cathe López cuenta que pasó un momento muy difícil en su vida.

“A mí me interesa que pague las consecuencias y lo refundan en la cárcel, donde merece estar. ¿Creen que no tengo miedo de haber hablado? Claro que tengo miedo”, declaró la joven, asegurando que Coco le tochó los pechos y le dio un beso en la comisura de los labios.

En otros temas, Talina Fernández también rompió el silencio sobre las acusaciones a su hijo en exclusiva para Venga la Alegría.

“No tengo nada que decir, no tengo comentarios, mi amor. Yo me siento bien”, expresó Talina en una llamada telefónica a este programa

Por su parte, Danna ha expresado que no quiere involucrar a la conductora en este tema: “La señora no tiene la culpa de lo que su hijo haga. Él está tomando decisiones y haciendo cosas que no han sido correctas”, declaró.

Coco Levy rompe el silencio a través de un video

Coco Levy publicó un video donde confesó que iniciará acciones legales para defenderse y que “la verdad se imponga sobre la calumnia”.

“Siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre. Una persona hizo acusaciones falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”, dijo al público.

“Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo a la credibilidad de las verdaderas víctimas que se atreven a denunciar violencia”, concluyó el productor, confesando sus deseos por “cerrar este capítulo”.

