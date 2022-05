Talina Fernández presentó a su novio José Manuel por primera vez.

Talina Fernández presentó a su nuevo novio y contaron de su intimidad.

Aunque ya se sabía que tenía una nueva pareja, fue hasta este fin de semana que Talina Fernández presentó oficialmente a su novio José Manuel Fernández, frente a nuestars cámaras de Ventaneando. No solo cumplió cuatro meses de relación con él, sino que ya hasta viven juntos.

“Aquí estoy y mucho gusto... me atrajo todo de ella, la conozco desde hace 40 años y hasta ahora me hizo caso”, dijo el nuevo galán de la conductora.

Por su parte, Talina confesó cómo es su relación con José Manuel, a quien definió como un hombre “letrado” y “guapo”.

“Yo hice una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que decía que quería un setentón para ir al cine y para ir a conocer, nada más, del sexo no quiero volver a saber. Él vio esa entrevista y mandó un mensaje que decía ‘yo soy aquel’. Es un compañero que es lo que necesitaba yo en esta vida: culto, letrado, guapo, un señor de mi época y podemos hablar de lo que hablábamos antes como a los cines a los que ibamos, es una bendición. Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, pero separados lunes, martes y micércoles”, expresó.

Talina Fernández vuelve a creer en al amor

Por cierto que Talina Fernández compartió que José Manuel Fernández la cuida tan bien que le acaba de salvar la vida en unas escaleras eléctricas.

“Nos cuidamos uno al otro. Este día me iba a caer de una escalera eléctrica de boca, pero me pepenó de milagro. Yo tengo un problema de equilibrio muy grave, venía viendo unos papeles, me fui para adelante y él me pepenó. Estamos casados porque nos apellidamos igual”, concluyó la actriz a nuestras cámaras.

