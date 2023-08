A finales de junio de 2022, una joven actriz de nombre Danna Ponce denunció a Coco Levy por presuntamente haber abusado sexualmente de ella en sus oficinas de Videocine.

Y aunque en enero pasado aseguró que le había otorgado el perdón y que gracias a ello el caso había sido cerrado, hoy, a casi ocho meses, el hijo de Talina Fernández rompe el silencio y asegura que esa afirmación es imprecisa, pues lo que en realidad pasó es que Danna pidió dinero a cambio de no seguir con el proceso legal.

Coco Levy rompe el silencio y revela que Danna Ponce le pidió dinero

¿Qué dijo Coco Levy? En exclusiva para Ventaneando, Coco Levy aseguró que aunque muchos creen que él le ofreció dinero a Danna Ponce, las cosas no fueron así. “Yo sé que muchos van a decir, todos van a decir: ‘Es que le ofreciste una lana a la chavita’, no, yo estaba en el proceso cuando ella habló y dijo ‘mejor dame una lana y ya lo cancelamos’”.





El hijo de Talina Fernández señaló que el proceso se canceló “por completo a nivel judicial, se terminó, se acabó hace mucho tiempo”.

¿Talina Fernández defendió a Coco Levy tras las acusaciones de Danna?

Hoy que su madre ya no está, Coco Levy recuerda el apoyo que le brindó cuando la acusación lo llevó a ser removido de su cargo como productor de Videocine.

“Mi mamá me conoce, todo caerá por su propio peso, en el momento correcto hablaremos de esto. No le deseo a esta chavita más que sea muy feliz”, aseveró.

¿Cómo le afectó a Coco Levy el escándalo?

Además de la pérdida de su trabajo, Coco señaló que el escándalo cimbró tanto a su familia que lo llevó a distanciarse de una de sus dos hijas. “Mis hijas, una está medio complicada, tiene una bronca conmigo y no me ha dejado hablar con ella. No está cerca de mí mi hija mayor y la otra vive en Japón, entonces de repente le escribo cositas por WhatsApp. Mis hijas están lejos”.

“Ya vendrá el momento en el que pueda o yo hacer un viaje a Japón, o mi hija a México y me invite a echar una platicada, no sé, ya llegará el momento, yo rezo porque así pase”, agregó.

Al preguntarle si la fractura se dio por el suceso con Danna Ponce, Coco Levy respondió que “entre sí y no, y mi hija con su radicalismo, no sé, no puedo contestar pero sí hay una fractura y yo estoy solo, y no hay momento que no la extrañe”.

¿Qué hace actualmente Coco Levy?

Actualmente, Coco Levy imparte cursos de estructura de guion en los estudios de su pareja, la actriz y productora Sussan Taunton, quien por cierto, tampoco dudó ni un segundo de su inocencia. “Tengo una gran mujer a mi lado, una bendición, un ángel que me ha salvado de todas”, finalizó.