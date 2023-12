El código SSSS es el único que no quieres ver en tu pase de abordar

Muchos viajeros desconocen que las aerolíneas tienen algunos códigos para comunicarse entre el personal de migración y seguridad, pero sin que los pasajeros lo sepan, es por eso que existen algunos números o siglas en nuestro pase de abordar, que no sabemos el significado, como es el caso del código SSSS.

¿Qué significa el código SSSS en el pase de abordar?

El código SSSS significa Selección Secundaria de Control de Seguridad, es un procedimiento de revisión secundaria que realiza la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA). El código SSSS en tu pase significa que eres seleccionado para someterte a una revisión de seguridad adicional antes de abordar el avión. Este código estampado en tu pase de abordar anula la aprobación previa del programa viajero de confianza y te puede retrasar de 15 a 45 minutos (o más) de tu abordaje.

¿En qué consiste la revisión?

Algunas de las medidas que incluye es pasar por el detector de metales, cacheo, prueba de explosivos, una inspección minuciosa de equipaje y algunas preguntas adicionales sobre tu viaje. También es importante que sepas que aunque seas seleccionado no significa que hayas hecho algo malo o ilegal, simplemente has sido seleccionado al azar. Se asegura que este trámite es parte de reforzar la seguridad en las aerolíneas para la seguridad de todos en los vuelos.

Además se dice que el código ssss, aparece de vez en cuando en vuelos que van a Estados Unidos, pero siempre de forma aleatoria. Te darás cuenta que has sido seleccionado cuando no puedas hacer el check-in el línea y tengas que pasar a mostrador. El código ya no te aparecerá en el futuro, a menos que hayas sido nuevamente elegido. Existen algunos rumores del por qué te aparece el código algunas de ellas son; por actividades sospechosas, como pagar en efectivo tu boleto de avión o comprarlo a última hora. Lo mismo le pasa a los que llegan como destino a Estados Unidos de países clasificados de alto riesgo.

Así que ahora ya lo sabes, la próxima vez que tomes un vuelo con destino a Estado Unidos. Es muy probable que te aparezca este famoso código, pero no te asustes, sólo llega con tiempo y ¡disfruta el viaje!

