Combina tus tenis con ropa de calor como Toño Rosique.

¡Qué calor! Este otoño nos ha sorprendido a todos por sus locos cambios de clima y aunque se supone que el frío, lluvia y viento debería predominar, el salto que tuvimos de estación a estación nos tomó por sorpresa.

Pero, ¿por qué digo esto? Resulta que aunque el frío ha pegado fuerte, el calor no se ha querido ir por completo y las ideas para combinar outfits se me están acabando… En serio, ¡ya no sé ni cómo vestir con tenis! Pero, ¿adivina qué? Estoy seguro que no soy la única persona que está pasando por el mismo dilema, así que este día te traigo una figura de inspiración que nos será de mucha ayuda: Antonio Rosique.

Nuestro querido Sargento Rosique nos ha cautivado por años con sus maravillosos atuendos en la competencia más demandante. No es noticia nueva que los grandes outfits de Toño Rosique roben miradas de hombres y mujeres, pues su estilo único y extravagante siempre da de qué hablar.

Además de saber combinar perfecta y equilibradamente estampados, colores y texturas al vestir, una de las claves y secretos que más admiro, sin duda alguna es su exquisito gusto en los tenis. Rosique nos ha demostrado que las reglas al vestir no deben de ser las mismas para todos, es mejor dejar volar tu imaginación, pero sin olvidarte del estilo y comodidad que unos tenis siempre te van a brindar, ¿o no?

Definitivamente Toño Rosique tiene ya años de práctica después de tanto tiempo que ha pasado en las tierras y playas más increíbles; asombrándonos día y noche con las estupendas combinaciones de ropa para el caluroso clima y claro, siempre con unos prodigiosos tenis.

La verdad es que cuando salgo de vacaciones y no tengo idea de qué usar, la primera persona en la que pienso para tomar como referencia y crear grandiosas combinaciones es Toño Rosique y sus tenis, y a ti ¿quién te inspira?