Comediantes opinan sobre la polémica de Platanito por chiste.

Varios comediantes reaccionan al polémico chiste hecho por Platanito.

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se vio obligado a ofrecer disculpas a todos los que ofendió con el chiste que hizo sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, empezando por sus padres.

Ya sin maquillaje y después de la polémica que desató con su chiste, Sergio Alejandro Verduzco Rubiera publicó un video en su cuenta de Instagram para disculparse con Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven finada.

“Este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debanhi, en esta ocasión, hago este comunicado sin maquillaje para ofrecer mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice sobre su hija.

Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos; sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón”, dijo el comediante.

¿Qué dijeron sus colegas comediantes? Algunos como Franco Escamilla salieron en su defensa, mientras que otros reconocieron que fue un error y no debió hacerlo, tal es el caso de Lalo España. Otros más opinaron sobre la situación frente a las cámaras de Ventaneando.

Jorge Falcón aseguró que “(Platanito) sabe lo que hace. Él no es un niño, él sabe lo que hace y él tendrá que responder a sus faltas o a sus aciertos. A lo mejor él cree que hizo bien, a lo mejor él cree, pero la sociedad siempre condena, yo creo que condena siempre comentarios de mal gusto”.

Pierre Ángelo aseveró que “la línea es muy delicada cuando trasgredes un asunto, ni siquiera es a una persona es un asunto. No es chistoso, no hay manera de que sea chistoso. En el humor tienes que tener una inteligencia para decir esto no es chistoso, esto está afectando a gente terriblemente”.

Por su parte, Gerardo Quiroz aseguró que Platanito siempre ha manejado un humor negro y ha sido polémico, pero reconoció el hecho de que haya dado la cara y haya pedido disculpas.