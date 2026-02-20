¿Harto del trabajo? 3 alimentos que te ayudan a eliminar el estrés de forma natural

El estrés se ha convertido en una de las sensaciones más irritantes y, su vez, comunes entre las nuevas generaciones debido a la intensa carga de trabajo que tienen en sus respectivos ambientes laborales. Si consideras que la ansiedad está terminando contigo, entonces puedes probar estos 3 alimentos que seguramente reducirán estos niveles de forma natural.

El estrés se da a través de la hormona llamada cortisol, misma que es esencial para funciones como el metabolismo y la forma en cómo reacciona el cuerpo ante ciertas lesiones. Bajo esta panorámica, el portal SuMédico menciona que existen algunos alimentos que, al consumirlos, tienden a bajar naturalmente los niveles de estrés en el cuerpo.

¿Cuáles son los alimentos que reducen naturalmente el estrés?

Pescado: Si eres una persona creyente de la religión católica, puedes aprovechar la etapa de la cuaresma para consumir pescado al por mayor, alimento que aporta omega-3 y que, a su vez, ayuda a frenar el aumento del cortisol a través de alimentos como el atún, el salmón, el fletán o el bacalao.

Alimentos ricos en vitamina B: Las vitaminas que cuentan con el complejo B tienen la capacidad de regular las glándulas suprarrenales; es decir, aquellas que producen el cortisol, a través de la producción de serotonina en el cuerpo. Algunos alimentos con esta vitamina son el pavo, el pollo, la levadura y los huevos.

Aguacate: Si tu intención es disminuir el nivel de estrés en tu cuerpo, entonces no descartes el consumo de aguacate gracias a sus altos apartados de magnesio, el cual no es más que un mineral que regula la presión arterial y, a su vez, disminuye los niveles de ansiedad en el organismo.

¿Qué señales indican que tienes el estrés elevado?

Algunos problemas relacionados a tu digestión, insomnio o fatiga pueden ser causantes de un estrés acumulado en tu cuerpo. Del mismo modo, la disminución de la función inmunitaria, así como constantes dolores de cabeza, una presión arterial más alta de lo normal y, finalmente, el aumento de peso, pueden ser signos de ansiedad.