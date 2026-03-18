3 batidos que te ayudan a bajar de peso si los tomas en la mañana

Mucho se ha hablado respecto a la importancia que los batidos han tenido a lo largo de los últimos años, sobre todo, para aquellas personas que hacen ejercicio y desean bajar de peso. Si tú eres una de ellas y quieres reducir esos kilos que tienes de más, ten en cuenta estos licuados durante las primeras horas del día.

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a los mejores batidos que se pueden tomar por las mañanas con el objetivo de bajar de peso a través de una buena dieta alimenticia y actividad física constante. Ante ello, la IA reveló que tres licuados son perfectos para esta posibilidad. ¿Cuáles son?

¿Qué batidos ayudan a bajar de peso si los tomas por las mañanas?

Licuado de Avena con Manzana: Se trata de una de las opciones más conocidas y que, popularmente, se ha convertido en las favoritas de muchas personas. Aquí, solamente tendrás que mezclar una manzana con cáscara junto a un poco de canela, agua y dos cucharadas de avena para consumirlo por la mañana.

@adriansafitness El mejor batido para perder grasa y ganar músculo 💪🏽🔥 En este vídeo te enseño la receta para preparar el batido y cómo puede adaptarse a tu objetivo cambiando solo unos ingredientes. No es magia. Es estrategia. Y cuando sabes jugar con las calorías… tu cuerpo cambia. 📲 Guárdalo para aplicarlo 💪🏽📈 ⸻ 🔥 VERSIÓN LIGERA — PÉRDIDA DE GRASA Aprox: 280–330 kcal • Agua 💧 • 1 cda de yogur bajo en grasa • Frutos rojos 🍓 • 1 scoop de avena • Un toque de miel 🍯 • 1 scoop de creatina (0 kcal) • 1 scoop de proteína whey ⸻ 💥 VERSIÓN CALÓRICA — GANANCIA DE MÚSCULO Aprox: 580–650 kcal • Leche 🥛 • 1 cda de crema de cacahuete • 1 plátano 🍌 • 2 scoops de avena • Un toque de miel 🍯 • 1 scoop de creatina (0 kcal) • 2 scoops de proteína whey ⸻ 🧠 La realidad: Ningún batido por sí solo te va a definir o a ponerte enorme. Lo que SÍ marca la diferencia es combinar: ✔️ Alimentación que encaje con tu objetivo ✔️ Entrenamiento inteligente ✔️ Constancia y disciplina diaria Piensa en esto: el batido es solo una herramienta. Tu transformación la construyes tú. Elige la versión que mejor vaya contigo y aplícalo como alguien que va en serio. 🚀🔥 Parte 2 en mi insta @adriansafitness ♬ sonido original - adriansafitness

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Licuado Verde Desintoxicante : Este batido consta de una taza de piña, medio pepino, una vara de apio, espinacas, una taza de agua y jengibre al gusto. Se trata del licuado más “complicado” de hacer por sus ingredientes, lo que a su vez genera más alternativas al momento de bajar de peso.

: Este batido consta de una taza de piña, medio pepino, una vara de apio, espinacas, una taza de agua y jengibre al gusto. Se trata del licuado más “complicado” de hacer por sus ingredientes, lo que a su vez genera más alternativas al momento de bajar de peso. Licuado de Canela y Piña: Este es, posiblemente, el licuado más delicioso de los tres mencionados dado que junta lo rico de la piña con ese toque de canela (¼ de cucharadita) junto a dos rebanadas de esta fruta, lo cual hace de esta una de las combinaciones más satisfactorias para hombres y mujeres por igual.

¿Qué consejos debes tener en cuenta al momento de tomar los batidos?

La Inteligencia Artificial recomienda consumir los batidos inmediatamente después de hacerlos a fin de aprovechar al máximo cada uno de sus nutrientes. Del mismo modo, es importante que no cueles el licuado para mantenerlo lleno de fibra y, finalmente, variar los ingredientes semana a semana para obtener resultados más duraderos.