Este es el batido que debes tomar antes de entrenar para tener resultados sorprendentes

Si dentro de tus propósitos de Año Nuevo estaba comenzar con una vida activa mucho más importante a través del ejercicio, entonces esta información te puede interesar. Aquí, conocerás cuál es el batido que debes tomar minutos antes de comenzar con tu rutina de entrenamiento si lo que quieres es obtener resultados palpables pronto.

Se sabe que un cuerpo sano te ayudará no solo a evitar enfermedades con el paso del tiempo, sino que también te ayudará a sentirte mucho mejor contigo mismo a través de una autoestima más elevada. Dicho esto, si quieres tener resultados claros, precisos y certeros, no dudes en ingerir este batido antes de comenzar tu rutina.

¿Cuál es el batido que debes tomar antes de entrenar?

Si lo que quieres es tener un cuerpo sano mediante el ejercicio, expertos en la materia recomiendan tomar un batido de espinaca y manzana alrededor de 30 a 60 minutos antes de comenzar tu rutina, esto gracias a los nutrientes con los que cuenta y que te ayudarán a sentirte mejor para comenzar con tus actividades en el gimnasio.

Se trata de un batido en donde la fructosa de la manzana aporta la energía necesaria e inmediata a través de una sencilla digestión. Del mismo modo, su alto contenido en agua beneficia a la hidratación del cuerpo, esto minutos antes de quemar cientos de calorías a través de los ejercicios de fuerza, habilidad y el cardio.

El batido de espinaca con manzana no cuenta con proteínas o grasas pesadas, por lo que su ligereza te mantiene activo de cualquier malestar estomacal durante tu entrenamiento. Finalmente, la espinaca tiene la virtud de aportar vitaminas y hierro, lo cual lo convierte en un batido con los nutrientes y antioxidantes necesarios para el organismo.

¿Cómo preparar el batido de espinaca con manzana?

Lo único que necesitas es una taza de espinacas frescas, una manzana verde con cáscara, de 100 a 200 mililitros de agua y medio zumo de limón. Una vez que hayas lavado correctamente los ingredientes deberás cortar la manzana, quitarle su corazón y licuar todo hasta obtener una mezcla suave que sea de tu agrado.