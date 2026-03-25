3 batidos caseros buenos, bonitos y baratos que te ayudarán a ganar músculo

Los batidos se han vuelto uno de los alimentos predilectos por hombres y mujeres que no solo desean bajar esa grasita que tienen de más en el cuerpo, sino que desean tener músculo y generar una masa lo suficientemente importante en el mismo. Ahora bien, ¿sabías que existen tres opciones que, además de ser ricas, son muy económicas?

Una de las razones por las cuales algunas personas no han probado las mieles de los batidos deriva en el hecho de que, en algunas ocasiones, estos suelen ser muy caros. Ante esta situación, en los próximos párrafos podrás conocer hasta 3 opciones sencillas de preparar y con ingredientes que seguramente tienes en tu casa.

¿Cuáles son los mejores 3 batidos baratos para ganar músculo?

Batido de coco con almendras: Este batido casero ayuda al cuerpo gracias a su intensa cantidad de proteína directamente desde las almendras y el coco. Y es que, mientras las primeras cuentan con 20 gramos de proteína por cada 100 de cantidad, el coco, además de delicioso, te brinda el poder suficiente para iniciar tu rutina.

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Batido de chocolate con plátano : Esta interesante mezcla, la cual tiene como base una mezcla de agua, leche de vaca o yogur, permite al cuerpo sumar una mayor proporción calórica previo al entrenamiento, por lo que únicamente se necesita un plátano madura, una cucharada de cacao y proteína en polvo, dos cucharadas de mantequilla de maní y dos cubos de hielo.

: Esta interesante mezcla, la cual tiene como base una mezcla de agua, leche de vaca o yogur, permite al cuerpo sumar una mayor proporción calórica previo al entrenamiento, por lo que únicamente se necesita un plátano madura, una cucharada de cacao y proteína en polvo, dos cucharadas de mantequilla de maní y dos cubos de hielo. Batido de avena: Probablemente, el más conocido y utilizado de los tres. En este punto es importante verter todos los ingredientes en la licuadora para posteriormente mezclarlos y concretar una textura ideal a tu paladar; recuerda utilizar una cucharada de miel, proteína de soja, trigo, proteína en polvo, 250 mililitros de leche y 50 gramos de avena.

¿Cuáles son los principales beneficios de los batidos?

Los batidos pueden tener muchas ventajas dependiendo del enfoque de entrenamiento en el que estés actualmente. Entre otras cosas, estas preparaciones permiten ganar masa muscular mientras bajas de peso; además, te ayudan a tener la suficiente energía para realizar tu rutina y, además, potencian la recuperación del cuerpo.