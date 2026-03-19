Estos son los mejores 4 batidos para iniciar un cambio con la llegada de la primavera

La estación del año favorita para chicos y grandes por igual, finalmente, ha llegado, lo cual sugiere un periodo de cambios y modificaciones en la vida de muchas personas que desean aprovechar esta situación para mejorar su estilo de vida. Ante ello, aquí conocerás 4 batidos que te ayudarán a dar ese cambio que tanto quieres durante la primavera.

La primavera llegará formalmente el 20 de marzo del 2026 para terminar en junio del mismo año, lo cual sugiere un momento perfecto para que distintas personas puedan cambiar sus hábitos diarios y, así, tener mejoras no solo en el apartado físico, sino también mental. Es precisamente aquí en donde estos 4 batidos pueden ayudarte en dicho proceso.

¿Cuáles son los 4 batidos que te ayudarán en esta etapa de primavera?

Si quieres iniciar la primavera de la mejor forma posible en cuanto a cambios en tu estilo de vida se refiere, no descartes la posibilidad de un batido de mango con coco todas las mañanas. El mando cuenta con vitamina C, y si a este smoothie le agregas chía, entonces los resultados pueden ser mucho mejores dado que mantienen la saciedad.

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#verduras #defensas #smoothie #licuados ♬ sonido original - Cocinemos Rico @sol.calderini LICUADOS LLENOS DE NUTRIENTES 🌸 Con la primavera llegan las ganas de comer fresco y colorido… ¡y no hay mejor forma de cuidar tus defensas que con frutas y verduras bien elegidas! 💪✨ Junto a @laanonimaoficial te compartimos 3 opciones fáciles, nutritivas y riquísimas para sumar a tu día: 🥤 Smoothie cremoso → banana + frutilla congelada + leche o bebida vegetal (extra cremoso con yogur). Tip: decoralo con chocolate rallado, almendras y coco 🥥🍫 🥕 Licuado vitamina C → zanahoria + naranja + manzana (+ un toque de jengibre si te animás). Lleno de betacarotenos y vitamina C para tu piel y defensas. 🍏 Licuado alto en hierro → espinaca + manzana verde + pepino + jugo de limón. Fresco, antioxidante e hidratante. 👉 Receta paso a paso en el reel para que veas lo simple que es prepararlos #frutas

Otra opción bastante interesante es el batido verde revitalizante, mismo que es muy popular durante la primavera gracias a sus ingredientes como la clorofila de las hojas verdad, así como su manzana y el plátano que, además de aportar frescura al cuerpo, tienen un equilibrio detallado entre la acidez y lo rico de su dulzor.

El batido energético de plátano, avena y cacao se ha convertido en uno de los favoritos de chicos y grandes gracias a su exquisito sabor. Finalmente, uno de los batidos más importantes para esta época de primavera es el antioxidante de frutos rojos, mismo que es fundamental al momento de combatir el estrés oxidativo del cuerpo.

¿Cuál es la ventaja de los batidos respecto a otros alimentos?

Una de las ventajas que los batidos tienen en relación a otros alimentos, y por los cuales se han convertido en la opción número 1 para muchas personas, es su facilidad en cuanto a preparación se refiere, así como por los pocos ingredientes que necesita. Del mismo modo, el hecho de estar listo en cuestión de minutos permite que ocupes el resto de tu tiempo en otras actividades.