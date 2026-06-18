3 recetas de dips fáciles y deliciosos para botanear en el México vs. Corea del Sur y todos los partidos del Mundial 2026

En plena fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se antoja muchísimo tener botanas en casa para disfrutar el futbol con toda la familia. A continuación te compartimos algunas deliciosas y sencillas recetas de dips que puedes preparar antes del encuentro de México vs. Corea del Sur, o de cualquiera de los partidos que podrás gozar totalmente gratis por Azteca 7.

Para estas recetas solamente necesitas poquitos ingredientes y todos los miembros de tu familia terminarán amando el resultado.

3 recetas de dips fáciles para disfrutar el México vs. Corea del Sur y la Copa Mundial de la FIFA 2026™

|Crédito: Unsplash. Rob Wicks

1. Dip de queso y jalapeño

Para esta salsita con toque picoso necesitas tocino muy crujiente en pedacitos, queso crema, mayonesa, crema ácida, polvo de ajo, rodajas de jalapeño y queso cheddar, indica el portal especializado Delish.



Primero tienes que mezclar en un bowl grande el queso crema (ya ablandado), la mayonesa, la crema, el ajo en polvo y la mayor parte del tocino y jalapeños.

Vierte la mezcla en un recipiente adecuado para el horno, de manera que el tope quede uniforme; hasta arriba decora con el resto del tocino y jalapeños.

Mete la mezcla al horno precalentado a 175 ºC, y después hornea hasta que el dip esté dorado y burbujeante.

2. Receta de dip de cheddar fácil y rápida

Si quieres sumergir tus botanas en una cremosa y riquísima salsa de queso necesitas conseguir 2 cucharaditas de mantequilla sin sal, 2 cucharaditas de harina, 1/4 de cucharada de sal, una taza de leche y una taza y 3/4 de queso Cheddar rallado.



Lo primero que debes hacer, de acuerdo con AllRecipes, es derretir la mantequilla a fuego medio, e incorporar la harina y sal hasta que se forme una pasta.

Agrega la leche lentamente y cocina por 2 minutos, sin dejar de mover. Añade el queso una vez que la mezcla esté bien incorporada.

Cocina y mueve por otros 2 ó 3 minutos, hasta que el queso esté derretido.

3. Dip frío de yogur griego

Para frituras o también verduras frescas, te va a encantar esta receta de opción fría. Necesitas yogur griego, mayonesa, jugo de limón, leche, polvo de ajo, pimienta, perejil y cebollín seco.



Solamente tienes que mezclar los ingredientes en un bowl hasta que tengas una salsita suave. Puedes ir agregando leche y sazonar.

Refrigera por 30 minutos o sirve así, indica el blog de cocina Good Noms, Honey!.