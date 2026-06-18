Cómo lograr correctamente las uñas efecto perlas que son tendencia

La manicura va marcando tendencias constantemente por lo que hace varias temporadas se viene usando el estilo cromado y las uñas Old Money. Estos estilos fueron popularizados por Hailey Bieber y Carolyn Bessette Kennedy, impulsó el regreso de las uñas cortas.

Actualmente hay una manicura que se ha impuesto ya que combina a los estilos cromados con la elegancia sobria, estamos hablando de las uñas de perla, en acabado nácar e inspiración marina, ofrecen un brillo discreto ideal para los primeros días del verano 2026.

¿Cómo son las uñas perlas?

A la hora de realizar una manicura de uñas perlas puedes tener en cuenta dos formas. Una es la utilización de un blanco lunar que es etéreo y delicado, que combina la misma cualidad refractiva de un esmalte cromado con la sutileza de una manicura neutra.

Otra opción es utilizar un tono iridiscente en matiz rosa. Esta es una manicura que tiene un acabado refinado que suplanta a los esmaltes brillantes. Este estilo apuesta por el brillo, más no son de brillantina.

Uñas efecto perla: ideas de manicuras.|Pinterest

Las uñas perladas nos remontan a los años 90 y se adaptan a todas las formas de uñas. Cabe destacar que luce mucho mejor en las uñas cortas con un borde redondeado o “squoval”, es decir entre cuadradas y ovalada.

Ten en cuenta que los esmaltes con brillo son más finos y transparentes por lo que se recomienda aplicar varias capas para poder conseguir un acabado semitransparente. Por lo general se necesita entre dos y tres capas. Una capa base con buena adherencia y una capa superior brillante son el secreto para un acabado duradero y de larga duración.

Esta manicura te hará lucir bien en todo momento por lo que debes animarte a usarla en diferentes eventos de este verano.