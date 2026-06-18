4 ideas para celebrar el Día del Padre disfrutando del Mundial 2026 con tu papá de una forma especial

El Día del Padre 2026 de este año será muy especial para los papás más futboleros, pues coincide con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así que si tu papá disfruta del fútbol, esta es la oportunidad perfecta para celebrar juntos su día haciendo lo que más le gusta. Eso sí, para que no solo te sientes junto a él a ver la televisión, tenemos una serie de ideas mundialistas que pueden convertir un día de solo ver fútbol en una experiencia para recordar durante varios años.

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4 ideas increíbles para celebrar el Día del Padre viendo los partidos en casa

Lo mejor de todo es que estas 4 ideas las puedes hacer juntas o por separado durante el domingo que se celebra el Día del Padre:

1. Organiza un desayuno futbolero para ver el primer partido

En la mañana se llevará a cabo el partido de España vs. Arabia Saudita, y puedes sorprender a papá con un desayunito especial, para que disfrute el juego y la comida. Puedes preparar sus platillos favoritos, decorar la mesa con motivos mundialistas y disfrutar juntos en familia del partido.

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2. Preparen juntos una parrillada mundialista

Otra gran idea para este día es aprovechar los partidos de la tarde y organizar una carne asada o una comida muy especial con toda la familia. Este detalle puede convertir el Día del Padre en uno de los mejores días para recordar.

|Miguel Galaz/Pexels

3. Revivan juntos los mejores momentos de los Mundiales

Entre partidos, puedes platicar con él y ver los videos de las jugadas mundialistas que más recuerda y por qué fueron importantes. Este tipo de actividades suele generar conversación y demostrar interés en los gustos y las pasiones de una persona importante en nuestras vidas.

4. Crea una competencia familiar de pronósticos

Si te gustaría hacer algo fuera de casa, un restaurante deportivo es la mejor opción en esta temporada. Otra gran idea es hacer una visita al Fan Festival. Lo más importante es crear momentos inolvidables junto a papá.

Cuando la afición canta, la Ciudad de México vibra. 🎶⚽



Hoy juega México, que el Cielito Lindo se escuche en cada rincón del país. Hoy somos millones y un solo equipo. Hoy #SomosMéxico.#Somos26 #SomoMexicoCity. pic.twitter.com/hiZ1EseXQj — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 18, 2026

¿Qué le vas a regalar a papá?