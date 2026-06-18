5 ideas para decorar cupcakes de Super Mario Bros para un cumpleaños; son originales y espectaculares

En una fiesta de cumpleaños temática no hay como sorprender al festejado con un postre que tenga imágenes o referencias a su personaje favorito, de manera que hasta cause un poquito de remordimiento probarlo por lo bonito de la decoración. A continuación te compartimos algunas ideas para decorar cupcakes de Super Mario Bros, por si tu hijo, primito o sobrino está obsesionado con el icónico protagonista de videojuegos.

Estas ideas de cupcakes pueden adaptarse a diferentes presupuestos y se centran en la ornamentación, no en los ingredientes del postre en sí; esto significa que puedes adaptarlo a la receta que a ti más te guste o pedirlos en un local cuya receta sea tu preferida.

5 ideas de cupcakes de Super Mario Bros para un cumpleaños

1. Con honguitos de crema batida y fondant

Comenzamos el listado con una idea que recrea una de las figuras más sencillas dentro del universo de Super Mario Bros. Para crear un honguito solo necesitas usar la crema batida con colorante rojo y pedacitos cortados de fondant.

2. Con 'cupcake toppers'

En diversas plataformas en línea puedes conseguir toppers decorativos con figuras de Super Mario Bros; básicamente son "letreritos" con imágenes. Si no quieres gastar mucho puedes imprimir imágenes, plastificarlas y pegarlas a palitos de paleta. Incluso está la posibilidad de dividir los cupcakes por colores, como en este video.

3. Cubrir con imágenes los cupcakes de Super Mario Bros.

En lugar de clavar letreritos, otra idea consiste en pegar una imagen sobre cada cupcake. Esto lo puedes hacer de 2 maneras: como decoración no comestible (con imágenes impresas en un material como la cartulina ilustración) o comestible. Si eliges la segunda opción tendrías que conseguir papel comestible para imprimir y tinta comestible.

4. Con toppers grandes

Para que exista mayor cohesión en tu decoración de cupcakes de Super Mario Bros, puedes comprar 'cake toppers' (es decir, letreros más grandes) y acomodarlos de manera que una imagen abarque varias piezas.

5. Personajes sencillos

Estos son algunos de los personajes que puedes recrear en tus cupcakes con materiales diversos, como crema batida, chocolate y fondant. Necesitas paciencia y precisión, pero no llevan demasiados elementos.