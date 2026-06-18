Ideas DIY: Cómo hacer un bolso de compra resistente con pantalones vaqueros viejos

La imaginación parece estar volviendo a tomar el protagonismo en muchos hogares gracias a las ideas DIY. Estas siglas significan “Hazlo tú mismo” y proponen crear objetos decorativos o con otras funciones a partir de nuestra propia creatividad.

Noticias Aguascalientes del 17 de junio 2026

Los proyectos se difunden en diferentes plataformas digitales y permiten que en muchas casas sus integrantes se aboquen a la creación y a la ejercitación de la imaginación. De la mano de esta práctica va el reciclaje de objetos en desuso por lo que los beneficios son muchos.

¿Las telas se pueden reciclar?

Cuando se habla de reciclaje el abanico de posibilidades es muy grande ya que muchos materiales y productos pueden ser “rescatados” y reutilizados. Con ayuda de nuestra imaginación, y tutoriales, podemos transformarlos en bellas decoración para nuestra casa o para obsequiar.

Es en este punto que las telas aparecen entre los materiales que pueden reciclarse a través de las ideas DIY. La ropa vieja, las sábanas o los retazos de tela pueden transformarse en trapos de limpieza, bolsas de compras, almohadones, alfombras tejidas o incluso en nuevas prendas mediante el upcycling, revelan fuentes consultadas a través de Gemini (Inteligencia Artificial).

¿Cómo hacer un bolso de compra resistente?

Teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos de crear en nuestra casa, una de las ideas DIY que se destaca surge a partir de la posibilidad de reciclar pantalones vaqueros viejos. Su tela es extremadamente resistente y soporta mucho peso por lo que la propuesta es usarlos para crear un bolso de compra.

A continuación, se ofrece en detalle una guía paso a paso para armar un bolso resistente, con un toque rústico y mucha onda:



Materiales: Un par de vaqueros viejos, tijeras para tela, alfileres e hilo resistente, máquina de coser y un retazo de tela de algodón para el forro interior.

Paso a paso

El corte principal



Extiende los vaqueros sobre una mesa. Corta las dos piernas en línea recta, justo por debajo de la entrepierna (donde se unen las costuras). La parte superior del pantalón (la cintura y la cadera) será el cuerpo principal de tu bolso.

Cerrar el fondo



Da la vuelta a la pieza superior del pantalón (el revés debe quedar hacia afuera). Alinea el borde inferior que acabas de cortar y sujétalo con alfileres. Pasa una costura recta doble (o una costura reforzada) a un centímetro del borde para cerrar el fondo del bolso. Si tu máquina tiene puntada de zig-zag, pásala también por el borde para que la tela no se deshilache con el uso.

Crear la base



Manteniendo el bolso al revés, toma una de las esquinas inferiores y aplástala formando un triángulo (la costura del fondo debe quedar en el centro). Mide unos 4 o 5 cm desde la punta del triángulo hacia adentro y dibuja una línea horizontal. Cose sobre esa línea. Repite el proceso en la otra esquina. Al dar vuelta el bolso, verás que ahora tiene una base plana y cuadrada, mucho más resistente.

Las manijas



Toma las piernas del pantalón que cortaste al principio y corta dos tiras largas de unos 8 a 10 cm de ancho y el largo que prefieras (unos 60 cm es ideal para llevarlo al hombro). Dobla cada tira por la mitad (derecho con derecho), cose el lateral a lo largo y luego dales la vuelta para que quede el derecho hacia afuera. Plánchalas para que queden firmes. Si quieres ahorrar este paso, puedes usar directamente cinta de mochila o cordón grueso de algodón.

Unión final

