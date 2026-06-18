3 trucos efectivos para alejar las hormigas de tu cocina

Con la llega de las altas temperaturas comienzan a aparecer ciertos insectos que pueden ocasionar molestias. Entre ellos nos encontramos con las hormigas que se apoderan de los espacios, sobre todo de la cocina.

Si ya no sabes cómo eliminar las hormigas pues te vamos a contar algunos trucos que son ideales para eliminarlas sin necesidad de utilizar químicos ni insecticidas. Su actuación es rápida y práctica por lo que vas a quedar encantado. Además, no deberás gastar mucho dinero en ello.

¿Cuáles son los trucos para eliminar a las hormigas?

Aceite esencial de lavanda puro y natural

Este elemento se destaca por su aroma intenso y agradable, que mantiene alejadas a las hormigas de manera natural. Utiliza difusores, humidificadores o en mezclas caseras para que los insectos no se arrimen a tu casa.

Otro beneficio de esto es que el aceite aporta una fragancia relajante y fresca al ambiente. Trata de mantener la presentación en una botella de vidrio ámbar para conservar las propiedades y el aroma.

aceite lavanda

Velas de canela

Otra opción es utilizar velas con canela ya que contienen un aroma intenso que desprenden durante su combustión, por lo que se crea una barrera aromática en distintas zonas del hogar donde suelen aparecer los insectos.

También tendrás un ambiente cálido, acogedor y agradable tanto en casa como en la oficina. Su tamaño permite poder colocarlas donde gustes y puedes transportarlas con facilidad.

Guardapolvo o burlete autoadhesivo

Por último, tenemos a los famosos topes que evitan la entrada de las hormigas y otros insectos. Estos actúan como barrera física contra insectos, que protege frente a corrientes de aire, olores, frío y ruido, mejorando el confort del hogar.

Hormigas|Fuente: Canva

Además, la instalación de estos elementos es muy fácil y no necesitas de herramientas extras. Es una solución práctica y de larga duración para mantener la vivienda más protegida y segura.