Un buen sándwich siempre te saca del apuro, pues se trata de un alimento versátil y fácil de preparar. No obstante, el consumo constante de pan blanco puede estar relacionado con el aumento de peso y demás problemas de salud, como riesgos cardiovasculares y digestivos, pues este producto se elabora con harinas refinadas que eliminan los nutrientes del trigo. Por ello, te compartimos 4 alimentos para reemplazar este producto y mejorar tu nutrición, según los expertos.

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4 alimentos para reemplazar el pan blanco y mejorar la nutrición, según expertos en salud

Según expertos de Banner Health, toda aquella persona que esté tratando de limitar los carbohidratos refinados y azúcares añadidos en su dieta deben buscar una alternativa al pan blanco, pues este alimento contiene una alta cantidad de ellos. Las personas que son intolerantes al gluten y que están tratando de perder peso, también deberían bajar su consumo de pan blanco. Dicho esto, te compartimos 4 alimentos con los que puedes reemplazar el pan blanco para mejorar tu nutrición.

Pan de centeno o integral

Una de las mejores opciones si te cuesta dejar el pan blanco, sin duda, es el pan de centeno o el integral, ya que este cuenta con un alto contenido de fibra. Debido a la amplia oferta, te recomendamos revisar bien la etiqueta nutrimental y asegurarte que no contenga harina blanca, azúcar ni aceite vegetal.

Hojas de lechuga

Despídete de los sándwiches y dale la bienvenida a los wraps. Sustituye el típico pan blanco con hojas de lechuga. Esto añadirá una gran cantidad de antioxidantes a tu dieta, además de disminuir la cantidad de calorías y carbohidratos.

Hongos Portobello

Los hongos portobellos también pueden ser un gran sustituto para el pan blanco. Esta es una excelente opción para reducir los carbohidratos, grasas y calorías; además de que aporta gran fibra, potasio y antioxidantes a tu dieta. Asegúrate de desinfectarlos bien antes de consumirlos.

Tortillas de maíz

Las tortillas de maíz también son una importante fuente de fibra y antioxidantes, lo que las convierte en una buena opción para reemplazar el pan blanco en tu dieta. Además, cuentan con una gran cantidad de calcio, lo que también beneficia a tus dientes y huesos, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis.