Así fue la épica despedida de soltera de Karla Díaz rodeada de amigas

El presente de la cantante Karla Díaz sigue siendo uno de los más comentados en el mundo del espectáculo y es que, tras cinco años de haberse casado por Civil con el artista Dany Dayz, próximamente lo hará con una ceremonia religiosa.

Es en este marco que sus redes sociales y las de sus amigas se han colmado de fotografías y videos que muestran las despedidas de soltera que le han organizado. Así, Karla Díaz se despide de la soltería para dar un gran paso en el camino del amor y bajo la fe que profesa con su esposo.

¿Una segunda despedida de soltera?

Fue a comienzos del mes de abril cuando Dany Dayz decidió proponerle matrimonio a Karla Díaz. El pedido fue en la sala de cine previamente rentada para la ocasión y en la que se difundió un video con los mejores momentos que han compartido juntos. Luego, llegó el momento de entregarle el anillo, y de rodillas.

Así fue como el 13 de abril Karla Díaz tuvo una primera fiesta de despedida de soltera. Esta fue organizada por creadores de contenido que son amigos de la cantante y a la que no le faltó nada ya que pudo disfrutar de una verdadera fiesta en tonos rosados. Sin embargo, esta fue la primera de las dos celebraciones en las que ella se ha convertido en la protagonista.

Karla Díaz despide su soltería con amigas

Una semana después de su despedida de soltero número 1, Karla Díaz fue sorprendida por sus amigas de las bandas JNS, OV7 y Kabah. Fue en Baja California Sur hasta donde trasladaron a la conductora en vuelo, y con los ojos vendados, para llegar hasta el lugar en donde todo sería celebración.

Así fue como, según se observa en redes sociales, Karla Díaz disfrutó de su segunda celebración junto a Angie Taddei, Melissa López y Érika Zaba. Juntas posaron en una alberca y compartieron una cena muy íntima.

Luego, más amigas se sumaron a la despedida, entre las que se encontraban Regina Murguía, Pily de Valdés, Daniela Magún, Lorena Domínguez, Erika Zaba, Angie Taddei, y Melissa López. Cuando la noche llegó, la celebración se trasladó a la orilla del mar en donde una cena engalanó este momento que seguramente será inolvidable en la vida de Karla Díaz.