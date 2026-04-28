Cómo eliminar las manchas del sofá claro con solo 3 ingredientes de cocina

Eliminar las manchas del sofá claro es posible utilizando 3 ingredientes de cocina: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y detergente suave. Esta combinación limpia en profundidad, neutraliza olores y ayuda a recuperar el aspecto original del tejido.

Exclusiva: Florinda Meza sigue indignada por la serie “Chespirito”; asegura que su relación con los hijos de Roberto era buena

Los sofás claros son elegantes, pero también más propensos a evidenciar suciedad. Por eso, los trucos caseros bien aplicados ganan protagonismo. Según expertos en limpieza del hogar como Good Housekeeping Institute, el uso combinado de estos ingredientes resulta efectivo gracias a sus propiedades químicas y desinfectantes.

¿Cómo limpiar un sofá claro con 3 ingredientes de cocina?

Este procedimiento es simple, pero requiere cuidado para no dañar la tela:



Preparar la mezcla: combinar 1 taza de agua tibia con 1 cucharada de vinagre blanco y unas gotas de detergente suave. Aplicar bicarbonato previamente: espolvorear bicarbonato de sodio sobre la mancha seca y dejar actuar entre 15 y 20 minutos para absorber suciedad y olores. Cepillar suavemente: retirar el bicarbonato con un cepillo o aspiradora. Limpiar con la mezcla líquida: humedecer un paño limpio en la solución y frotar con movimientos suaves, sin empapar la tela. Secar correctamente: usar un paño seco o dejar ventilar para evitar humedad residual. Probar antes en una zona oculta: fundamental para verificar que no decolore ni dañe el material.

¿Qué acción tienen estos ingredientes en las manchas del sofá?

La eficacia de este truco casero se debe al bicarbonato de sodio, ya que actúa como un agente ligeramente abrasivo y absorbente. Según la American Chemical Society, ayuda a neutralizar ácidos y eliminar olores al atrapar partículas.

Pero también se debe al vinagre blanco. Este líquido contiene ácido acético y disuelve residuos minerales, grasa y bacterias. Estudios del Journal of Environmental Health destacan su capacidad antimicrobiana.

Finalmente, el detergente suave rompe las moléculas de grasa gracias a sus tensioactivos, facilitando la eliminación de manchas adheridas al tejido. Por eso la acción combinada de estos ingredientes limpia en profundidad y ayuda a desprender la suciedad sin dañar fibras.

De acuerdo con los especialistas en cuidado textil de The Cleaning Institute, este tipo de soluciones caseras bien dosificadas pueden ser igual de efectivas que productos comerciales, siempre que se utilicen correctamente. Con un procedimiento adecuado, es posible mantener un sofá claro limpio, fresco y en buen estado sin complicaciones.