4 trucos de diseño para tener una casa más relajante y libre de estrés

Lograr una casa más relajante y libre de estrés es posible aplicando 4 trucos de diseño: elegir colores adecuados, optimizar la iluminación, incorporar elementos naturales y mantener el orden visual. Estos cambios son simples, pero tienen un impacto directo en el bienestar diario.

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Diversos estudios en diseño y bienestar coinciden en que el entorno influye en el estado de ánimo. Según la prestigiosa diseñadora Kelly Hoppen y portales especializados como Dezeen, los espacios equilibrados, luminosos y con conexión natural favorecen la calma y reducen la sobrecarga mental.

Los 4 cambios de diseño que ayudan a crear espacios más relajantes en el hogar

Estos 4 trucos son clave para transformar cualquier ambiente:

Colores neutros y suaves: tonos como blanco, beige, gris claro o verde oliva generan sensación de calma y amplitud. Evitar colores demasiado intensos en exceso ayuda a mantener un entorno más equilibrado.

tonos como blanco, beige, gris claro o verde oliva generan sensación de calma y amplitud. Evitar colores demasiado intensos en exceso ayuda a mantener un entorno más equilibrado. Iluminación cálida y natural: aprovechar la luz natural y complementarla con luces cálidas crea ambientes más acogedores. La diseñadora Ilse Crawford destaca que la iluminación adecuada puede cambiar completamente la percepción emocional de un espacio.

aprovechar la luz natural y complementarla con luces cálidas crea ambientes más acogedores. La diseñadora Ilse Crawford destaca que la iluminación adecuada puede cambiar completamente la percepción emocional de un espacio. Elementos naturales: plantas, madera, fibras y textiles orgánicos aportan conexión con la naturaleza, lo que reduce el estrés. Según el Journal of Environmental Psychology , incorporar verde en interiores mejora el bienestar.

plantas, madera, fibras y textiles orgánicos aportan conexión con la naturaleza, lo que reduce el estrés. Según el , incorporar verde en interiores mejora el bienestar. Orden visual y minimalismo: reducir el exceso de objetos y mantener superficies despejadas ayuda a evitar la saturación mental. Menos elementos, pero bien elegidos, generan armonía.

¿Cómo mantener una casa con espacios relajantes en el día a día?

Además del diseño inicial, hay hábitos y detalles que potencian estos espacios:

Aromas suaves: velas o difusores con fragancias naturales como lavanda o eucalipto refuerzan la sensación de calma.

velas o difusores con fragancias naturales como lavanda o eucalipto refuerzan la sensación de calma. Texturas confortables: mantas, alfombras y cojines invitan al descanso y aportan calidez.

mantas, alfombras y cojines invitan al descanso y aportan calidez. Espacios funcionales: definir zonas claras para cada actividad evita el desorden y mejora la organización.

definir zonas claras para cada actividad evita el desorden y mejora la organización. Evitar la sobrecarga visual: limitar decoraciones excesivas o acumulación de objetos.

limitar decoraciones excesivas o acumulación de objetos. Incorporar espacios de pausa: un rincón de lectura o descanso puede marcar la diferencia en la rutina diaria.

Según la experta en bienestar Joanna Gaines, un hogar debe ser un refugio, no una fuente de estrés. Con pequeños ajustes en el diseño y la organización, es posible transformar la casa en un espacio más sereno, equilibrado y agradable para vivir.