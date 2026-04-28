El color de labial que deben evitar quienes tienen labios delgados

El maquillaje sigue siendo un gran aliado a la hora de conseguir una mejor imagen y sentirnos seguros. Con cada trazo, técnica y color se logran realizar expresiones, cubrir imperfecciones o profundizar ciertos aspectos de nuestra personalidad.

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Siempre es aconsejable la consulta con los expertos en la materia, aunque en la actualidad muchas de esas consultas están siendo trasladadas hasta aplicaciones como Gemini y ChatGPT. Estas plataformas de Inteligencia Artificial (IA) bucean en una gran cantidad de bases de datos para ofrecer respuestas a cada interrogante.

¿Maquillaje según el grosor del labio?

Cuando se habla de maquillaje de labios, Gemini advierte que se debe buscar el equilibrio visual según su grosor natural. “Para labios delgados, la clave es generar volumen y dimensión, mientras que para labios que son muy gruesos por lo general se busca suavizar su protagonismo”, sentencia la IA.

Esta tecnología trae diferentes ideas en torno al maquillaje para los labios y remarca que, independientemente del tamaño, mantener la piel bien hidratada y realizar una exfoliación suave antes del color garantizará que cualquier técnica luzca impecable y dure mucho más tiempo.

El color que hay que evitar

Tras lo señalado, Gemini fue consultada sobre el color de labial que deben evitar las personas que tienen labios delgados. Esta aplicación de Google afirma que “el objetivo principal suele ser aportar volumen y definición”.

Es por eso que la Inteligencia Artificial aclara que, aunque el maquillaje es una cuestión de gusto personal, los expertos en belleza coinciden en que ciertos tonos y texturas pueden hacer que los labios se vean visualmente más pequeños. Por lo tanto, aconseja evitar los tonos muy oscuros:

“Los colores borgoña, chocolate, púrpura profundo o negro tienden a ‘encoger’ visualmente la boca. Esto sucede porque los colores oscuros absorben la luz y retraen las superficies, marcando los límites del labio de forma muy rígida y haciéndolos lucir más finos de lo que son”, sentencia Gemini.