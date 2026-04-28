Este es el truco casero para bajar la temperatura de tu cuarto sin ventana ni ventilador

La primavera 2026 se está haciendo sentir en todo el territorio nacional y cada vez se acerca más la llegada del verano. A las bellas flores de esta estación del año se suman las altas temperaturas que a pesar de que son ideales para disfrutar del aire libre, cuando es hora de descansar puede ser un obstáculo.

El aire acondicionado y el ventilador se convierten en héroes en esta época del año y es que poder relajarse y descansar como el cuerpo lo requiere demandan de su accionar. Sin embargo, existen habitaciones en donde no existen estos dispositivos y en donde abrir una ventana puede darle lugar al ingreso de los molestos mosquitos.

¿El calor influye en el descanso?

Aunque existen personas que aman las altas temperaturas, muchas de ellas coinciden con quienes aman el frío en que puede ser un impedimento muy grande a la hora de conciliar el sueño. El calor influye significativamente en nuestro descanso porque el organismo debe trabajar extra mediante la sudoración y la vasodilatación para enfriarse.

Cuando no existen aparatos de ventilación, la habitación se convierte en un lugar poco agradable cuando llega la noche y nos vamos a dormir. Por lo general, tenemos un sueño fragmentado que provoca cansancio al día siguiente.

¿Cómo enfriar una habitación fácilmente?

Para aquellas personas que cuentan con un cuarto sin ventilador, aire acondicionado o una ventana que puedan abrir por las noches, existe un truco definitivo para lograr bajar su temperatura fácilmente. Para conseguirlo, solo se necesita de dos ingredientes: hielo y sal gruesa.

En un cuenco o cubeta debes agregar una abundante cantidad de hielo y luego agregarle por encima unos 3 o 4 puñados de sal gruesa. El próximo paso será dejar esta mezcla dentro de la habitación, preferentemente bien cerca de nuestra cama o debajo de esta. De esta manera, la sal hará que el hielo comience a derretirse a una temperatura inferior al punto de congelación, generando un micro clima refrescante que te ayudará a descansar adecuadamente por las noches.

