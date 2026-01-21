4 recetas de postres asiáticos que son fáciles de hacer y saben deliciosos

La repostería asiática destaca por sus sabores suaves, texturas únicas y preparaciones que sorprenden sin ser complicadas . Si te gusta lo dulce y quieres probar algo diferente sin pasar horas en la cocina, estas 4 recetas de postres asiáticos son ideales: son fáciles de hacer, utilizan ingredientes accesibles y saben simplemente deliciosos.

Desde el portal culinario Side Chef compartieron el paso a paso para lograr estos dulces sin dificultades y quedar estupendo con tu familia, amigos o para disfrutar solo en tu hogar.

Los mejores postres asiáticos para hacer en tu casa

Matcha Mille Crepe Cake (pastel de crepas de matcha)

Ingredientes:



2 huevos

2 tazas de leche

1 taza de harina

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de matcha

1 cucharada de mantequilla derretida

1 taza de crema para batir

2 cucharadas de azúcar glass

Paso a paso:



Mezcla los huevos, leche, harina, azúcar, matcha y mantequilla hasta que no queden grumos. Cocina crepas muy delgadas en un sartén antiadherente y deja enfriar. Bate la crema con el azúcar glass hasta que esté firme. Coloca una crepa, añade una capa delgada de crema y repite hasta terminar. Refrigera al menos 1 hora antes de servir.

Dorayaki (pan japonés relleno)

Ingredientes:



2 huevos

½ taza de azúcar

1 taza de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

½ taza de anko (pasta de frijol rojo) o dulce de leche

Paso a paso:



Bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Añade la harina y el polvo para hornear. Mezcla bien. Cocina porciones pequeñas en un sartén a fuego medio, como hot cakes. Cuando enfríen, rellena uno con anko y tapa con otro. Presiona ligeramente y sirve.

|Canva

Taiyaki (waffle japonés en forma de pez)

Ingredientes:



1 taza de harina

1 huevo

¾ taza de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

Relleno: anko, chocolate o crema pastelera

Paso a paso:



Mezcla el huevo, leche y azúcar. Agrega la harina y el polvo para hornear. Calienta el molde de taiyaki o una wafflera. Vierte un poco de mezcla, añade relleno y cubre con más masa. Cocina hasta que esté dorado por ambos lados.

Mizu Yokan (gelatina de frijol rojo)

Ingredientes:



1 taza de anko

2 tazas de agua

1 cucharada de agar-agar en polvo

2 cucharadas de azúcar (opcional)

Paso a paso:



Hierve el agua con el agar-agar hasta que se disuelva. Añade el anko y el azúcar; mezcla bien. Cocina a fuego bajo por 2–3 minutos. Vierte en moldes y deja enfriar. Refrigera hasta que cuaje y sirve frío.

|Canva

¿Con qué bebidas puedes combinar estos postres?

Elegir la bebida adecuada puede realzar el sabor de los postres asiáticos y equilibrar su dulzor. Estas son algunas combinaciones ideales para disfrutarlos al máximo.