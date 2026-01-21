inklusion logo Sitio accesible
4 recetas de postres asiáticos que son fáciles de hacer y saben deliciosos

Estas recetas combinan ingredientes sencillos con sabores exóticos y texturas irresistibles que te permitirán disfrutar de postres sin complicaciones.

Notas,
Comida

Escrito por:  Ana André | DR

La repostería asiática destaca por sus sabores suaves, texturas únicas y preparaciones que sorprenden sin ser complicadas . Si te gusta lo dulce y quieres probar algo diferente sin pasar horas en la cocina, estas 4 recetas de postres asiáticos son ideales: son fáciles de hacer, utilizan ingredientes accesibles y saben simplemente deliciosos.

Desde el portal culinario Side Chef compartieron el paso a paso para lograr estos dulces sin dificultades y quedar estupendo con tu familia, amigos o para disfrutar solo en tu hogar.

Los mejores postres asiáticos para hacer en tu casa

Matcha Mille Crepe Cake (pastel de crepas de matcha)
Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 2 tazas de leche
  • 1 taza de harina
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de matcha
  • 1 cucharada de mantequilla derretida
  • 1 taza de crema para batir
  • 2 cucharadas de azúcar glass

Paso a paso:

  1. Mezcla los huevos, leche, harina, azúcar, matcha y mantequilla hasta que no queden grumos.
  2. Cocina crepas muy delgadas en un sartén antiadherente y deja enfriar.
  3. Bate la crema con el azúcar glass hasta que esté firme.
  4. Coloca una crepa, añade una capa delgada de crema y repite hasta terminar.
  5. Refrigera al menos 1 hora antes de servir.

Dorayaki (pan japonés relleno)
Ingredientes:

  • 2 huevos
  • ½ taza de azúcar
  • 1 taza de harina
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ taza de anko (pasta de frijol rojo) o dulce de leche

Paso a paso:

  1. Bate los huevos con el azúcar hasta integrar.
  2. Añade la harina y el polvo para hornear. Mezcla bien.
  3. Cocina porciones pequeñas en un sartén a fuego medio, como hot cakes.
  4. Cuando enfríen, rellena uno con anko y tapa con otro.
  5. Presiona ligeramente y sirve.
Taiyaki (waffle japonés en forma de pez)
Ingredientes:

  • 1 taza de harina
  • 1 huevo
  • ¾ taza de leche
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Relleno: anko, chocolate o crema pastelera

Paso a paso:

  1. Mezcla el huevo, leche y azúcar.
  2. Agrega la harina y el polvo para hornear.
  3. Calienta el molde de taiyaki o una wafflera.
  4. Vierte un poco de mezcla, añade relleno y cubre con más masa.
  5. Cocina hasta que esté dorado por ambos lados.

Mizu Yokan (gelatina de frijol rojo)
Ingredientes:

  • 1 taza de anko
  • 2 tazas de agua
  • 1 cucharada de agar-agar en polvo
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional)

Paso a paso:

  1. Hierve el agua con el agar-agar hasta que se disuelva.
  2. Añade el anko y el azúcar; mezcla bien.
  3. Cocina a fuego bajo por 2–3 minutos.
  4. Vierte en moldes y deja enfriar.
  5. Refrigera hasta que cuaje y sirve frío.
¿Con qué bebidas puedes combinar estos postres?

Elegir la bebida adecuada puede realzar el sabor de los postres asiáticos y equilibrar su dulzor. Estas son algunas combinaciones ideales para disfrutarlos al máximo.

  • Matcha Mille Crepe Cake: se acompaña muy bien con té verde japonés, matcha latte o un café americano suave, ya que estas bebidas contrastan con la cremosidad del pastel.
  • Dorayaki: combina perfecto con té hojicha, té negro ligero o un vaso de leche caliente, ya que su sabor suave complementa el relleno dulce.
  • Taiyaki: queda delicioso con té verde frío, té de jazmín o chocolate caliente, especialmente si el relleno es de chocolate o crema.
  • Mizu Yokan: se disfruta mejor con bebidas frescas y ligeras como té verde frío, té de cebada o agua con un toque de limón.
