4 recetas de postres asiáticos que son fáciles de hacer y saben deliciosos
Estas recetas combinan ingredientes sencillos con sabores exóticos y texturas irresistibles que te permitirán disfrutar de postres sin complicaciones.
La repostería asiática destaca por sus sabores suaves, texturas únicas y preparaciones que sorprenden sin ser complicadas . Si te gusta lo dulce y quieres probar algo diferente sin pasar horas en la cocina, estas 4 recetas de postres asiáticos son ideales: son fáciles de hacer, utilizan ingredientes accesibles y saben simplemente deliciosos.
Desde el portal culinario Side Chef compartieron el paso a paso para lograr estos dulces sin dificultades y quedar estupendo con tu familia, amigos o para disfrutar solo en tu hogar.
Los mejores postres asiáticos para hacer en tu casa
Matcha Mille Crepe Cake (pastel de crepas de matcha)
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 tazas de leche
- 1 taza de harina
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de matcha
- 1 cucharada de mantequilla derretida
- 1 taza de crema para batir
- 2 cucharadas de azúcar glass
Paso a paso:
- Mezcla los huevos, leche, harina, azúcar, matcha y mantequilla hasta que no queden grumos.
- Cocina crepas muy delgadas en un sartén antiadherente y deja enfriar.
- Bate la crema con el azúcar glass hasta que esté firme.
- Coloca una crepa, añade una capa delgada de crema y repite hasta terminar.
- Refrigera al menos 1 hora antes de servir.
Dorayaki (pan japonés relleno)
Ingredientes:
- 2 huevos
- ½ taza de azúcar
- 1 taza de harina
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ taza de anko (pasta de frijol rojo) o dulce de leche
Paso a paso:
- Bate los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Añade la harina y el polvo para hornear. Mezcla bien.
- Cocina porciones pequeñas en un sartén a fuego medio, como hot cakes.
- Cuando enfríen, rellena uno con anko y tapa con otro.
- Presiona ligeramente y sirve.
Taiyaki (waffle japonés en forma de pez)
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 1 huevo
- ¾ taza de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Relleno: anko, chocolate o crema pastelera
Paso a paso:
- Mezcla el huevo, leche y azúcar.
- Agrega la harina y el polvo para hornear.
- Calienta el molde de taiyaki o una wafflera.
- Vierte un poco de mezcla, añade relleno y cubre con más masa.
- Cocina hasta que esté dorado por ambos lados.
Mizu Yokan (gelatina de frijol rojo)
Ingredientes:
- 1 taza de anko
- 2 tazas de agua
- 1 cucharada de agar-agar en polvo
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Paso a paso:
- Hierve el agua con el agar-agar hasta que se disuelva.
- Añade el anko y el azúcar; mezcla bien.
- Cocina a fuego bajo por 2–3 minutos.
- Vierte en moldes y deja enfriar.
- Refrigera hasta que cuaje y sirve frío.
¿Con qué bebidas puedes combinar estos postres?
Elegir la bebida adecuada puede realzar el sabor de los postres asiáticos y equilibrar su dulzor. Estas son algunas combinaciones ideales para disfrutarlos al máximo.
- Matcha Mille Crepe Cake: se acompaña muy bien con té verde japonés, matcha latte o un café americano suave, ya que estas bebidas contrastan con la cremosidad del pastel.
- Dorayaki: combina perfecto con té hojicha, té negro ligero o un vaso de leche caliente, ya que su sabor suave complementa el relleno dulce.
- Taiyaki: queda delicioso con té verde frío, té de jazmín o chocolate caliente, especialmente si el relleno es de chocolate o crema.
- Mizu Yokan: se disfruta mejor con bebidas frescas y ligeras como té verde frío, té de cebada o agua con un toque de limón.