5 bebidas calientes para combatir el frío: Fáciles de hacer y deliciosas

Seguimos en la temporada de frío, por lo que las mañanas y las noches se vuelven heladas; sin embargo, es buen momento para aprovechar y tomar una bebida que caliente tu cuerpo. Si estás aburrido de las bebidas de siempre, aquí tenemos varias opciones para que tomes algo diferente cada día y, lo mejor, son calientes y deliciosas.

5 bebidas calientes para quitar el frío

Estas opciones que tenemos para ti las puedes preparar fácilmente en casa y lo mejor es que los ingredientes son fáciles de conseguir, así que toma nota porque podrás hacer todas las bebidas que quieras durante la semana.

1. Tisana caliente

Si estás cansado de los tés convencionales, una tizana caliente te puede caer muy bien y además puedes hacerla de distintos sabores. Puedes hacer una tizana clásica de frutos rojos con flor de jamaica y frutos deshidratados como fresa, zarzamora y arándano.

La preparación es muy sencilla: pon a calentar agua hasta que hierva y posteriormente agrega los ingredientes hasta que veas una mezcla roja y, por último, cuela los ingredientes, hasta dejar solamente el líquido y endulza a tu gusto.

2. Infusión cítrica casera

Este tipo de bebida no solo es deliciosa, sino que también tiene varios beneficios, pues gracias a los cítricos puedes tener varias vitaminas que te ayudan a fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades por el frío.

Hacer una infusión cítrica es muy sencillo: En un pocillo o tetera pon agua a hervir y coloca hierbas de tu preferencia como menta, hierbabuena o canela. Posteriormente, agrega rodajas de cítricos (naranja, limón, toronja, lima, mandarina).

3. Café Bombón

Haz de tu café convencional de las mañanas algo diferente con un delicioso café bombón y, además, hacerlo es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas tu café tradicional y tienes que agregar 2 cucharadas de leche condensada, con o sin sabor, eso dependerá del gusto.

Puedes endulzar tu bebida con tu endulzante de preferencia; sin embargo, el toque especial está en los bombones que agregarás a tu bebida y esos pueden ser tu endulzante. Como extra, puedes poner crema de batir.

4. Atole de guayaba

Hacer un atole nunca había sido tan sencillo y te compartimos cómo hacer el de guayaba, ya que es una fruta que se da durante cualquier temporada del año, así que la podrás encontrar fácilmente en cualquier lugar. Necesitas los siguientes ingredientes:

8 guayabas

1.5 litros de agua

1 barita de canela

1 cono de piloncillo

1 lata leche evaporada

1 taza de leche

¿Cómo hacer atole de guayaba? Pon a calentar en una olla la leche, el agua y la leche evaporada y, mientras hierven, licua las guayabas con un poco de agua. El siguiente paso es agregar lo licuado a la olla donde ya tienes tus otros ingredientes y mezclar hasta tener una mezcla homogénea y, por último, pon el cono de piloncillo o azúcar y la barita de canela.

5. Ponche de frutas

El ponche de frutas es una bebida tradicional mexicana y es la favorita de muchos por su combinación de sabores y, además, es sencilla de hacer. Puedes agregar las frutas típicas: tejocotes, guayabas, manzanas, caña de azúcar, ciruelas pasas, tamarindo.

Antes de agregar las frutas, pon a calentar agua con un poco de jamaica (eso es a tu gusto) y una barita de canela. Pica las frutas en pedazos pequeños y, posteriormente, cuando el agua esté hirviendo, agrega dichas frutas. Por último, puedes endulzar tu bebida con piloncillo o azúcar.