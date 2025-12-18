4 recetas rápidas de sopa para la entrada de la cena de Navidad: están cremosas y saben riquísimo

Elaboración: cortar todas las cebollas en juliana. Calentar una olla con el aceite vegetal en la que se debe derretir 30 gramos de mantequilla. Agregar luego las cebollas en juliana y salpimentar. Cocer a fuego lento por unos 20 minutos. Agregar la harina y removemos.

Dejar un par de minutos más en la lumbre antes de añadir el vino blanco y el litro de agua sin dejar de revolver. Ajustar el punto de sal y pimienta al gusto si es necesario. Cocer a fuego bajo por unos 30 minutos más.

Cortar el pan baguette en rodajas de unos tres o cuatro centímetros de ancho, untar mantequilla de ambos lados y colocarlas en el horno a 180 ºC por unos 10 minutos. Voltearlas y dejar otros 10 minutos para que se doren de los dos lados.

Para servir la sopa, colocar cada porción en un cuenco para horno, acomodar el pan tostado y espolvorear el queso rallado sobre el pan y la sopa. Poner en el horno caliente a 220 ºC por unos tres a cinco minutos para que el queso gratine y servir inmediatamente.