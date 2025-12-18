4 recetas rápidas de sopa para la entrada de la cena de Navidad: están cremosas y saben riquísimo
Estas recetas se pueden preparar en poco tiempo, tienen una textura cremosa y un sabor delicioso que sorprenderá a todos tus invitados en Navidad.
La entrada es clave para abrir el apetito en la cena de Navidad, y una buena sopa puede marcar la diferencia. Si buscas opciones fáciles, rápidas y llenas de sabor, estas recetas son ideales: son cremosas, reconfortantes y perfectas para comenzar una velada especial sin pasar horas en la cocina.
Desde el portal gastronómico Directo al Paladar compartieron cómo puedes hacer estas preparaciones para quedar más que bien con tus familiares o amigos, y mencionaron todos los productos que necesitas para lograrlas:
Sopa juliana
- Ingredientes para 6 personas: 1 puerro, 2 zanahorias, 150 g de repollo, 2 ramas de apio, 1 nabo, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra molida, 1,5 L de caldo de verduras casero.
- Elaboración: lavar todas las verduras y pelamos las que sea necesario. Cortar todas ellas en juliana, es decir, en tiras finas y largas. Calentar el aceite en una cacerola amplia y rehogar las verduras, todas juntas, durante unos diez minutos. A continuación, añadir el caldo de verduras casero y cocer 15 minutos, lo suficiente para que las verduras queden al dente. Una vez finalizada la cocción, probar el punto de sal y pimienta y ajustamos al gusto. Servir la sopa bien caliente decorando cada plato con unas hojitas de perejil (opcional).
Sopa de cebolla
- Ingredientes para 2 personas: 4 cebollas blancas, 250 ml de vino blanco seco, 1 l de agua, 50 g de mantequilla, 15 ml de aceite de girasol, 10 g de harina de trigo, 100 g de queso emmental rallado, 1 barra de pan de baguette, sal, pimienta negra molida.
Elaboración: cortar todas las cebollas en juliana. Calentar una olla con el aceite vegetal en la que se debe derretir 30 gramos de mantequilla. Agregar luego las cebollas en juliana y salpimentar. Cocer a fuego lento por unos 20 minutos. Agregar la harina y removemos.
Dejar un par de minutos más en la lumbre antes de añadir el vino blanco y el litro de agua sin dejar de revolver. Ajustar el punto de sal y pimienta al gusto si es necesario. Cocer a fuego bajo por unos 30 minutos más.
Cortar el pan baguette en rodajas de unos tres o cuatro centímetros de ancho, untar mantequilla de ambos lados y colocarlas en el horno a 180 ºC por unos 10 minutos. Voltearlas y dejar otros 10 minutos para que se doren de los dos lados.
Para servir la sopa, colocar cada porción en un cuenco para horno, acomodar el pan tostado y espolvorear el queso rallado sobre el pan y la sopa. Poner en el horno caliente a 220 ºC por unos tres a cinco minutos para que el queso gratine y servir inmediatamente.
Sopa de Idiazábal
- Ingredientes para 6 personas: 400 g de queso Idiazábal, 700 g de nata líquida para cocinar, 75 g de mantequilla, 150 g de boletus o cualquier variedad de setas como guarnición:
Elaboración: en primer lugar, poner la nata líquida en un cazo y llevar a ebullición. Cuando comience a hervir, agregar la mitad de la mantequilla y el queso sin la corteza, y cortado en tacos medianos. Poner a fuego medio, vigilando y removiendo continuamente hasta ver que los trozos de queso se funden y se integran en el líquido.
Para dejar la sopa con una textura bien homogénea, triturar con la batidora o con el robot de cocina y reservamos. Para servir la sopa de queso usar plato hondo, aunque también se puede servir en tazas de consomé o en copas tipo Martini. Para dar un poco de contraste y mejorar la apariencia de la crema, servir la sopa con unos hongos boletus picados. Luego saltear en la plancha con el resto de la mantequilla.
Sopa de marisco
- Ingredientes para 12 personas: 1 merluza, 1 kg de gambas, 1 kg de almejas, 2 colas de rape, 1 kg de mejillones, dientes de ajo, cebolla, guindilla, pimentón dulce, vino blanco, aceite de oliva virgen extra.
Elaboración: cocinar la merluza y las colas de rape unos minutos. Se cuela el caldo, se desmenuza la merluza y las colas de rape y se reserva, luego se cuecen también las gambas, se cuela el caldo, se pelan y se reservan tanto las cabezas y colas como la carne.
También abrir los mejillones al vapor, quitarle las cáscaras y se reserva. En una cazuela grande, añadir el caldo de la merluza, la merluza desmenuzada y el caldo de las gambas y los mejillones, y se deja cocer a fuego lento. Por otro lado, se trituran las cabezas y la piel de las gambas con la batidora, añadiendo un poco de agua, que luego se cuela y se añade al caldo para darle color.
Este proceso conviene repetirlo varias veces, añadiendo también las colas de rape e incluso dando un golpe de cocción. Al tener un buen caldo de marisco, hacer la salsa rubia. En una sartén con aceite, colocar varias cebollas picadas, con unos dientes de ajo también picados. Cuando la cebolla esté casi deshecha, añadir un chorro de vino blanco, algo de agua y pimentón, dejar que reduzca un poco y agregar a la cazuela. Por último, añadir los mejillones, las gambas peladas y alguna sin pelar ni cocer.
¿Qué debes tener en cuenta para cocinar sopas?
- La base o caldo
- El equilibrio de sabores
- La textura adecuada
- El orden de cocción
- Ingredientes frescos y de temporada
- Tiempo y temperatura
- Presentación