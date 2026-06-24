Cómo activar el modo ‘Toy Story 5' en WhatsApp

‘Toy Story 5’ está dominando los cines, la última entrega de las aventuras de un grupo de juguetes que cobran vida, el proyecto más reciente de Disney y Pixar, donde ahora habla un poco sobre el uso de nuevas tecnologías en las infancias, un panorama que ya es una realidad.

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Si eres amante de todas sus películas, te detallaremos cómo puedes activar el modo Toy Story en tu WhatsApp, una forma de darle un nuevo aspecto a todos tus chats al instante.

¿Cómo personalizar tu WhatsApp?

Es importante aclarar que para activar el modo de ‘Toy Story 5’ en tu WhatsApp debes personalizarlo desde cero, haciendo ciertas descargas para que tenga una apariencia única. Para que lo puedas lograr, realiza los siguientes pasos:

Busca imágenes en internet de la nueva película y descárgalas. Descarga en formato PNG una imagen vertical y otra horizontal. Descarga la canción oficial de la película, entra a configuración de la app, en notificaciones entra al apartado de llamadas y cambia el tono de llamada seleccionando el audio. En tu app de mensajería, entra a la opción de ajustes para cambiar el fondo de pantalla y agregar la imagen vertical que quieras. Por último, configura el teclado para entrar a su opción de ajustes y seleccionar un nuevo tema, en el que vas a seleccionar la imagen en horizontal que guardaste.

Con todos estos pasos lograrás tener un aspecto nuevo en tu aplicación, adoptando toda esta temática de la reconocida película, así que aprovecha la oportunidad para usarlo en tu móvil.

@jorgelfince Como ponerle tu foto al icono de WhatsApp en la pantalla ♬ sonido original - Jorge Fince Tips

¿Quién será el villano en Toy Story 5?

En el film de ‘Toy Story 5’, el principal enemigo será ‘Lilypad’, un nuevo personaje que se destaca por ser una tableta para niños que ayuda a los pequeños a tener nuevos amigos. El dilema se enfocará en hablar sobre el choque que se genera entre las nuevas tecnologías y los juguetes clásicos.

Para que te unas a esta nueva euforia, aprovecha todos los pasos para activar el modo en tu WhatsApp con los personajes de la nueva película, así que no te quedes con las ganas e intentalo.