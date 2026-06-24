¿Cómo limpiar los dientes de perros y gatos para prevenir enfermedades?

Limpiar los dientes de perros y gatos es un paso fundamental en el cuidado de las mascotas, lamentablemente es información que solemos dejar pasar en varias ocasiones, cuando en realidad son pequeñas acciones que nos podrían ayudar a prevenir enfermedades en el futuro.

Es así que te vamos a explicar cómo puedes empezar a aplicarlo en las mascotas de tu hogar, así evitaras problemas o malos momentos en el futuro, toma nota al respecto.

¿Cómo limpiar los dientes de nuestras mascotas?

El portal de Assisvet Veterinaria, explica que el tener una mala higiene bucal en perros y gatos, los hace más propensos a padecer enfermedades periodontales, mal aliento y problemas de salud en sus órganos. Para limpiar los dientes y prevenir enfermedades, se recomienda hacer lo siguiente:

Consigue un cepillo y pasta adecuada para mascotas, ya que productos para humanos pueden tener elementos tóxicos para ellos. Si tu mascota no está acostumbrada, a la primera semana deja que lama la pasta para que se familiarice, en la segunda semana con tu dedo o con una gasa frotamos la superficie, y en la semana 3 introducimos el cepillo haciendo movimientos suaves. Después de eso hacemos su lavado con normalidad. Recuerda hacer movimientos suaves, enfocados en las muelas y colmillos. Al terminar recompensa con caricias.

Si por alguna razón tu mascota no es capaz de tolerar el cepillo, entonces opta por el uso de snacks dentales, juguetes dentales o enjuagues bucales, les ayudará en el lavado de sus dientes.

¿Cada cuando hay que limpiar sus dientes?

Para limpiar los dientes de perros y gatos, lo recomendable sería hacerlo todos los días, ya que lograrás eliminar todos los restos de comida que pueda tener. Por otro lado, se recomienda que mínimo se haga 3 veces por semana para asegurar su salud.

Además, para prevenir enfermedades en tus mascotas, es recomendable acudir al veterinario una vez al año, debido a que será el encargado de analizar y realizar una limpieza dental en el animal. Ámalos y cuida de su salud con pequeñas acciones que marcarán la diferencia.