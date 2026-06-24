6 ideas de cócteles sin alcohol perfectos para sorprender en tu fiesta de graduación

En esta temporada de fiestas de graduaciones y celebraciones, podrás disfrutar de los grandes sabores que ofrece la coctelería, sin la necesidad de consumir alcohol. Por ello ahora te contamos sobre 6 ideas fáciles para preparar deliciosos cocteles sin alcohol.

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Dentro de la coctelería existen opciones deliciosas como mojitos de frutas, limonadas con frutos rojos, piñas coladas sin alcohol o frappés, entre muchas otras opciones que quedan perfectas para refrescarse.

5 recetas imperdibles para preparar cocteles sin alcohol

Mojito de fresa

Para esta receta es necesario triturar 6 fresas, para juntar con el jugo de medio limón, hojas de hierbabuena, hielo y agua mineral. Recuerda endulzar al gusto y servir en un vaso frío.

Mojito de fresa

Limonada de frutos rojos

En esta receta debes licuar una taza de frutos rojos con el jugo de un limón, agregar agua fría y azúcar al gusto, complementa con agua carbonatada y hielo.

Limonada de frutos rojos|Pexels-Canva

Piña colada sin alcohol

Licúa una taza de piña junto con una taza de crema de coco y hielo, endulza al gusto y sírvelo en un vaso alto.

Piña colada sin alcohol |TV Azteca

Frappe tropical

Coloca pila, mango y el jugo de 4 naranjas en una licuadora y tritura con bastante hielo hasta obtener una textura cremosa y refrescante.

Frappe tropical |Pexels-Canva

Shirley Temple

Para este coctel debes combinar refresco de limón con granadina y hielo; recuerda decorar la bebida con cerezas.

Shirley Temple |Pexels-Canva

Sunrise tropical sin alcohol

Esta receta lleva jugo de naranja con hielo y, para crear el degradado similar a un amanecer, coloca granadina poco a poco.

Sunrise tropical sin alcohol |Pexels-canva

Coctel de Kiwi

Para este coctel es necesario licuar kiwi con jugo de limón, agua mineral y hielo, con lo que podrás crear una bebida fresca y llena de color.

Coctel de Kiwi|Pexels-Canva

Si estás por celebrar tu fiesta de graduación y planeas preparar cocteles llenos de sabor, sencillos y sin alcohol, cualquiera de estas opciones puede ser ideal para sorprender a más de uno.