6 ideas de cócteles sin alcohol perfectos para sorprender en tu fiesta de graduación
Color, sabor y creatividad se unen en estas bebidas ideales para cualquier celebración de graduación.
En esta temporada de fiestas de graduaciones y celebraciones, podrás disfrutar de los grandes sabores que ofrece la coctelería, sin la necesidad de consumir alcohol. Por ello ahora te contamos sobre 6 ideas fáciles para preparar deliciosos cocteles sin alcohol.
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Dentro de la coctelería existen opciones deliciosas como mojitos de frutas, limonadas con frutos rojos, piñas coladas sin alcohol o frappés, entre muchas otras opciones que quedan perfectas para refrescarse.
5 recetas imperdibles para preparar cocteles sin alcohol
Mojito de fresa
Para esta receta es necesario triturar 6 fresas, para juntar con el jugo de medio limón, hojas de hierbabuena, hielo y agua mineral. Recuerda endulzar al gusto y servir en un vaso frío.
Limonada de frutos rojos
En esta receta debes licuar una taza de frutos rojos con el jugo de un limón, agregar agua fría y azúcar al gusto, complementa con agua carbonatada y hielo.
Piña colada sin alcohol
Licúa una taza de piña junto con una taza de crema de coco y hielo, endulza al gusto y sírvelo en un vaso alto.
Frappe tropical
Coloca pila, mango y el jugo de 4 naranjas en una licuadora y tritura con bastante hielo hasta obtener una textura cremosa y refrescante.
Shirley Temple
Para este coctel debes combinar refresco de limón con granadina y hielo; recuerda decorar la bebida con cerezas.
Sunrise tropical sin alcohol
Esta receta lleva jugo de naranja con hielo y, para crear el degradado similar a un amanecer, coloca granadina poco a poco.
Coctel de Kiwi
Para este coctel es necesario licuar kiwi con jugo de limón, agua mineral y hielo, con lo que podrás crear una bebida fresca y llena de color.
Si estás por celebrar tu fiesta de graduación y planeas preparar cocteles llenos de sabor, sencillos y sin alcohol, cualquiera de estas opciones puede ser ideal para sorprender a más de uno.