Así debes almacenar tu recalentado Navideño, haz que tu comida dure por más tiempo

Después de experimentar toda la fiesta del 24 de diciembre, es usual que regresemos a casa con un enorme recipiente cubierto de recalentado Navideño , preparación que vamos a disfrutar en nuestras casas durante los próximos días.

¡Esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó tortas de bacalao!

Sin embargo, hay que considerar que es importante almacenar correctamente la comida para que dure más tiempo en perfectas condiciones. Por eso toma nota, porque te vamos a explicar a detalle cómo debes conservar tus alimentos en la nevera.

¿Cómo guardar tus alimentos de Navidad?

Aunque es una realidad que el recalentado Navideño tiene una duración de 3 a 4 días en el refrigerador, es fundamental que empleemos buenos recipientes para que la comida dure más tiempo, ya que fácilmente puede empezar a descomponerse o adquiere el terrible sabor a “frigorífico”. Por lo que debes seguir unos cuantos pasos:

Antes de almacenarlo, asegúrate de que ya se encuentre completamente frío.

Al almacenarlo opta por usar recipientes de vidrio o que sean libres de BPA, preferentemente que tenga su tapa hermética.

Al guardar tu comida, no olvides retirar todo tipo de envolturas.

Al almacenarlo en recipientes de vidrio o plástico libre de BPA, te permitirá poder calentarlo en el microondas sin ningún problema, logrando disfrutar de los platillos de Navidad durante los días restantes.

¿Puedo congelar los alimentos?

Si tienes contemplado consumir dichos platillos dentro de 5 días o más, se recomienda entonces congelarlos completamente. Para almacenar el recalentado Navideño, se recomienda meterlos en recipientes herméticos o almacenarlos con papel aluminio.

No olvides que en el momento en que desees consumir tu comida, debes descongelarlo una noche antes en el interior del refrigerador. Una vez listo, cocinar tus platillos a los 74 ºC, así estarán listos para ser degustados, regla de cocción que igualmente debes aplicar al almacenar los alimentos en el refri.

Con todos los consejos anteriores que ya te explicamos, lograrás que tus alimentos duren más tiempo , logrando disfrutar su sabor por varios días de forma segura, evitando ser víctimas de alguna intoxicación alimentaria y evitando el horrible sabor a “refri”.