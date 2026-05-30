Garfield forma parte de la barra de contenido de KidSiete y no es para menos, pues es una serie animada que ha acompañado en la infancia a diferentes generaciones. Por ello, es una buena idea para regalar a los niños y qué mejor manera que hacerlo con base en estas 4 ideas de muñecos con tejido de crochet. Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para crear juguetes de fieltro fáciles en casa.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que el crochet es una técnica de tejido para crear artesanías mediante una aguja con gancho en la punta e hilo, y así crear los famosos amigurumis, nombre que reciben este tipo de muñecos. Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer cojines para niños.

Las ideas de muñecos de crochet de Garfield

1. Garfield clásico: Haz al clásico gato perezoso al estilo crochet. Un plus que le puedes sumar al diseño es hacer los ojos un poco cerrados, principal característica de Garfield. Para hacerlo necesitarás de estambre naranja, negro, blanco y rosa, además de relleno sintético, para que quede “pachoncito”.

Manualidades de Garfield: 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños|Pinterest

2. Lasaña: Garfield siempre muere por comer lasaña, su comida favorita, por lo que este alimento puede ser una opción. Para ello necesitarás de estambre blanco, rojo y amarillo. El primero para asimilar al queso, el segundo para la carne y el tercero a la pasta que cubre la mayoría del platillo.

Manualidades de Garfield: 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños|Pinterest

3. Odie. El mejor amigo de Garfield no puede faltar en la lista, pues es quien lo acompaña en todas sus aventuras. Para hacerlo, necesitas estambre amarillo, blanco, café y rojo. Para los ojos, puedes ponerle botones.

Manualidades de Garfield: 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños|Pinterest

4. Llavero: Tu hijo puede llevar a Garfield a todos lados con un mini amigurumi que le pondrás en sus llaves. Para ello, necesitas hacer una figura pequeña, de entre 4 y 6 centímetros. Una vez terminado el muñeco del gato comelón, introduce una argolla metálica en la parte superior de la cabeza.