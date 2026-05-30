Cortes de pelo para disimular la coronilla en mujeres mayores de 40

Se conoce como coronilla a la parte más alta y posterior del cráneo, que es justo donde la cabeza empieza a curvarse hacia abajo de camino a la nuca. Con el paso del tiempo el cabello comienza a perder densidad en esta zona y genera inseguridad.

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Para disimular la pérdida de densidad o el cabello fino en la coronilla después de los 40 años, los mejores estilos son los cortes cortos o de longitud media con capas estratégicas. El peso del cabello largo jala la melena hacia abajo, exponiendo más el cuero cabelludo; por el contrario, los estilos más cortos aportan ligereza, volumen natural y un movimiento que cubre visualmente las zonas despobladas.

¿Cuáles son los cortes de pelo que disimulan la coronilla?

Las mejores opciones para disimular la coronilla son:

Cortes Pixie con volumen superior

Pixie Texturizado: Mantiene los laterales y la nuca cortos, concentrando capas más largas y densas en la zona superior y la coronilla. Permite despeinar ligeramente el cabello para tapar huecos de forma natural.

|Imágenes de Pinterest

Bixie (Fusión de Bob y Pixie): Una alternativa ligeramente más larga que el pixie tradicional. Al jugar con texturas y capas cortas arriba, levanta la raíz al instante, distrayendo la mirada de la coronilla.

Estilos Bob Estratégicos

Inverted Bob o Bob Graduado: Corto en la nuca y sutilmente más largo hacia adelante. Su propio diseño crea una acumulación natural de volumen justo en la parte trasera de la cabeza.

|Crédito: Pinterest

Bob con Capas Cortas Shaggy: Ideal si buscas una melena media. Las capas desfiladas aportan una textura "desordenada" muy rejuvenecedora que camufla eficazmente las líneas divisorias del cuero cabelludo.

Cortes de Media Melena

Clavicut Desfilado: Si no deseas llevar el pelo tan corto, este corte a la altura de la clavícula es una excelente opción. Se debe pedir al estilista que realice capas invisibles en la parte alta para generar elevación en la raíz.

Consejos clave de peinado y mantenimiento