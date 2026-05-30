En este verano de 2026 están en tendencia las uñas que buscan asimilar el tono del agua de los mares, tal es el caso de la manicura aguamarina. Este estilo le aportará un toque de frescura y elegancia, por lo que son perfectas para lucir en las próximas vacaciones que están por llegar. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

De acuerdo con un artículo de Vogue México, este diseño de uñas combina los colores azul y verde, lo que da por resultado la aguamarina, que llega a tener tintes de tonos pastel. Cabe destacar que este tipo de manicura no solo es apto para la playa, ya que lo puedes utilizar en el día a día durante el verano y así darle frescura a tu nuevo modelo. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan elegantes: paso a paso.

4 diseños de uñas aguamarina para verano

1. Almendradas: La forma de uñas les favorece a las mujeres que tienen los dedos pequeños y anchos, ya que creará una ilusión óptica para que luzcan más largos y refinados. Lo mejor de todo es que dan un aspecto muy sofisticado y femenino.

Cómo llevar las uñas aguamarina para lucir elegante en verano 2026|Pinterest

2. Cuadradas: Son una gran opción para usarse en uñas naturales cortas y extensiones largas, aunque para este diseño se recomienda un tamaño estándar, pues lo que se quiere reflejar con ellas es la elegancia.

Cómo llevar las uñas aguamarina para lucir elegante en verano 2026|Pinterest

3. Cromadas: Este efecto metálico se asimila al de un espejo. Es un diseño ideal para las mujeres que les gusta experimentar y ser el principal centro de atención, pues con esta manicura no pasarás desapercibida.

Cómo llevar las uñas aguamarina para lucir elegante en verano 2026|Pinterest

4. Efecto tornasol: Este diseño de uñas se asimila a los camaleones, pues cambia de color según el ángulo y la proyección de luz. Es un modelo apto para llevar al trabajo, fiestas y eventos de gala por la noche.