Receta de Navidad: Así puedes preparar lomo relleno adobado SIN HORNO

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Navidad , una de las celebraciones más esperadas a lo largo del año. Si tu deseo es sorprender a tu familia con un lujoso platillo, entonces aquí conocerás una receta para preparar lomo relleno adobado sin la necesidad de un horno.

Comúnmente se piensa que para preparar un lomo relleno adobado es fundamental un horno, sobre todo cuando este platillo se realiza para la cena de Navidad. Ante ello, fue “Vicky Receta Fácil” quien compartió un método fácil y sencillo para hacerlo en esta fecha o, bien, Año Nuevo.

¿Cómo preparar la receta de lomo relleno adobado en Navidad sin horno?

Una vez que hayas conseguido todos los ingredientes que necesitas para el lomo relleno adobado y que te dejamos en el siguiente link, el siguiente paso es el marinado, por lo que deberás lavar la carne y dejarla secar a la perfección previo al proceso del marinado, esto con la intención de que el lomo quede húmedo.

Será en un recipiente de vidrio en donde mezclarás todos los ingredientes del marinado para, posteriormente, cubrir la superficie de la carne con ayuda de una brocha, evitando que alguna zona quede libre del barnizado. Una vez hecho esto, deberás cubrirlo en plástico y refrigerarlo al menos un par de horas.

Mientras esto ocurre, pondrás a freír el tocino junto a la cebolla y el diente de ajo para, después, agregar el jamón y posteriormente la manzana, el caldo de pollo, pimienta y piña. Después de algunos minutos es momento de agregar el vino blanco y la nuez mientras, en otro lado, desvenas los chiles y los pones a freir en agua caliente

El aceite de los chiles servirá para freír la cebolla y los ajos para agregarlos al agua. Mezclarás bien todos los ingredientes y después verterás las especies en la licuadora. Es aquí cuando sacarás el lomo del refrigerador para rellenarlo con el preparado mientras lo enrollas y le das forma en medio de una cacerola caliente con aceite, por lo que en este paso esperarás a que quede dorado por fuera.

Este aceite será utilizado en el adobo que preparaste para dejarlo hervir por 15 minutos. El siguiente paso es colocar el lomo y voltearlo cada 15 minutos, repitiendo estos pasos hasta que la carne esté bien cocida. El último paso, entonces, es dejarlo reposar durante 15 minutos.

¿Qué otros platillos son comunes en la cena de Navidad?

Así como ocurre con el lomo relleno adobado, miles de familias esperan la cena de Navidad para sorprender a sus seres queridos con otros platillos como pavo, pierna, bacalao o romeritos, aunque otros son más “sencillos” y se van por recetas como pechugas rellenas o tinga de pollo.