Ricky Martin es atacado con gas lacrimógeno en pleno concierto: ¿Cómo se encuentra el cantante?

Ricky Martin sufrió momentos de verdadero caos durante su más reciente show en Montenegro. El intérprete de ‘Livin’ la vida loca’ se vio obligado a detener su concierto luego de que un fan lanzara una granada de gas lacrimógeno directo al escenario, donde el artista se encontraba interpretando sus éxitos. Los hechos sucedieron la noche del jueves, 21 de mayo.

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Ricky Martin es atacado con gas lacrimógeno en pleno show: ¿Cuál es su estado de salud?

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, Róndine Alcalá, publicista del artista, dio detalles sobre lo ocurrido y aseguró que, afortunadamente, el cantante se encuentra bien y con salud; por lo que continuará con su gira en Europa según lo establecido.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando la interrupción abrupta del espectáculo”, se lee en el escrito. “El artista continuará con su gira, Ricky Martin Live” con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”, finaliza el comunicado.

¿Qué pasó con los fans que acudieron al concierto?

De acuerdo con el mismo escrito, los fans del artista fueron desalojados de manera inmediata y recibieron la debida atención médica. Una vez que las autoridades confirmaron que la situación se encontraba bajo control, que nadie había resultado herido, y que el público podría volver de manera segura al recinto, el artista decidió continuar con el concierto como todo un profesional, pese a que su personal le recomendó dar por terminado el show.

La gira de Ricky Martin continúa en Europa

El oriundo de San Juan, Puerto Rico, continuará con su gira por Europa a mediados de junio, con fechas en Moldavia, Serbia, Croacia, Italia y Suiza. Posteriormente, se presentará en Alemania y la República Checa, para después ofrecer un show en Estados Unidos, como parte de un festival en Illinois en agosto. De momento, el cantante boricua no se ha pronunciado sobre el incidente ocurrido en su último show en Montenegro.