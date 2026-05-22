Anna Freud, psicoanalista austríaca: “Los niños no nos recuerdan lo que les decimos, sino lo que les hacemos sentir”

Quienes estudian psicología y otras disciplinas toman contacto con las premisas que dejaron los grandes responsables de los marcos teóricos actuales. Nombres como el de Sigmund Freud son ampliamente conocidos en el ambiente y fuertemente analizados.

Noticias Durango del 21 de mayo 2026

Sin embargo, cuando se habla de Sigmund Freud también surge el nombre de su hija, Anna Freud quien comenzó como la sombra de su célebre padre pero luego su relación evolucionó de una profunda devoción filial y largas sesiones de psicoanálisis mutuo a una brillante continuidad intelectual.

Anna Freud y su aporte a la psicología

A todo lo que Sigmund Freud dejó como legado en el terreno de la psicología, Anna Freud lo expandió brillantemente y se convirtió en la pionera del psicoanálisis infantil. La psicoanalista austríaca adaptó las técnicas terapéuticas para los niños utilizando el juego y la observación directa, fundando la célebre Clínica de Terapia Infantil de Hampstead en Londres.

Quienes toman contacto con el enfoque de Anna Freud logran entender por qué revolucionó la psicología del desarrollo. Es que ella demostró que el tratamiento de los niños requería métodos específicos y un fuerte vínculo con su entorno educativo y familiar.

Anna Freud y una frase potente

El trabajo que Anna Freud dejó plasmado en la historia de la psicología atesora una gran cantidad de frases que son motivo de análisis constantemente. Una de ellas afirma que “Los niños no nos recuerdan lo que les decimos, sino lo que les hacemos sentir” y con ella da en el clavo de lo que hoy la psicología del desarrollo y las neurociencias llaman memoria emocional.

Como pionera del psicoanálisis infantil, Anna Freud entendió que el vínculo no se construye desde el discurso orientador, sino desde la experiencia cotidiana de cuidado y validación. Lo que les hacemos sentir configura su apego y, en última instancia, la voz interna con la que se hablarán a sí mismos cuando crezcan, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Por lo tanto, esta frase de la psicoanalista austríaca es un recordatorio poderoso y, a veces, una responsabilidad enorme para quienes acompañan el crecimiento de los más chicos: la huella más profunda no es la de la memoria consciente, sino la de la vibración emocional que dejamos en ellos.