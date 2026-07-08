Así podrás decorar unos pasteles de las Guerreras K-Pop
No necesitarás de tantos ingredientes y que le encantará a todos los niños.
En cada cumpleaños infantil, hay ciertas cosas que no pueden faltar, y es que más allá de la decoración adecuada elegida por los niños, tanto la piñata como el pastel, es algo que sí o sí debe estar y que se convertirán en el alma de la fiesta. La decoración de los pasteles irá cambiando de acuerdo a la elección de cada pequeño y una de las tendencias más importantes del último tiempo son las Guerreras K Pop, por lo que te compartiremos cómo decorar pasteles de estas personajes.
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Las características que tienen los pasteles de cumpleaños es que se pueden decorar de todas formas posibles, y de elaborarla como más nos plazca, ya que se puede ser rellena de todos los ingredientes que nos guste. Además, no hace falta ser un experto en repostería para hacer unos ricos pasteles, y es que solo hay que tener un poco de paciencia y ser creativos.
Por ahí la complejidad pasa cuando los hijos solicitan personalizar sus pasteles de cumpleaños y es que suelen elegir diversos personajes, ya sea de películas, de series, de videojuegos, entre otras; y que tendremos que ponernos manos a la obra para decorarlo de acuerdo a la temática elegida. No hay dudas que las Guerreras K Pop se han convertido en tendencia mundial, por lo que te dejaremos mini pasteles para que puedas hacer de estos personajes y que son fáciles de hacer.
Ingredientes
Para los pasteles:
- 2 tazas de harina para hot cakes
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- ½ taza de aceite vegetal
- 1 cda de esencia de vainilla
Para el relleno:
- 250 gr de queso crema
- ½ taza de mantequilla a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar glass
- Colorante vegetal morado
- Chispas comestibles plateadas (opcional)
Para la decoración:
- Toppers de las Guerreras K Pop
- Capacillos en tonos morado, rosa y lila
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Cómo hacer los pasteles de las Guerreras K Pop
- Precalentar el horno a 180°C
- Mezclar la harina para hot cakes, los huevos, la leche, el aceite y vainilla hasta obtener una masa uniforme
- Colocar los capacillos en un molde para cupcakes y rellenar cada uno hasta dos terceras partes de su capacidad
- Hornear durante 18 a 22 minutos
- Dejar enfriar antes de decorar
- Batir la mantequilla junto con el queso crema hasta obtener una mezcla suave
- Agregar de a poco el azúcar glass e incorporar gotas de colorante morado
- Colocar el betún en una manga pastelera con una boquilla de estrella y decorar cada pastel
- Colocar un topper con los personajes de las Guerreras K Pop